Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Без революции, но с характером: новый кроссовер играет по старым, но выигрышным правилам
Спасаем огурцы от черной гнили: проверенные методы борьбы с аскохитозом
Секрет уюта под кожей: почему зимой важнее защищать, а не питать
Не спешите выбрасывать яичные коробки: из них получается идеальная грядка для моркови
Почему опытные хозяйки кладут лавровый лист в сахарницу: вы этого точно не знали
Вызов законам физики: создана батарея, где потери ускоряют зарядку
Цена лайков: как экстремальный туризм ставит под угрозу выживание изолированных племён
Свёкла раскроет секрет вкуса: как запечь и сварить её так, чтобы влюбиться в этот овощ заново
На шаг ближе к свадьбе: на столе у Мизулиной заметили предмет, который говорит сам за себя

ЦБ РФ берётся за криптообменники: что это значит для ваших денег

1:16
Экономика

Центральный Банк РФ намерен разработать нормативную базу и легализовать деятельность криптообменных сервисов для предотвращения использования их в отмывании доходов, полученных преступным путем.

Рост биткоина
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Рост биткоина

Об этом сообщил первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Создание прозрачной нормативной базы

Чистюхин отметил существование множества обменных пунктов, позволяющих обменивать рубли на криптовалюту. По его мнению, правительству и Центральному банку необходимо в кратчайшие сроки разработать законодательство, четко определяющее правила работы таких сервисов и выводящее их из "серой" зоны. Это позволит исключить возможность использования криптообменников для незаконных операций, в частности, финансирования терроризма, пишет ТАСС.

Перспективы международных расчётов в криптовалюте

Представитель ЦБ подчеркнул, что при условии создания легального и прозрачного пространства для криптовалютных операций, соответствующие международные расчёты могут получить значительное развитие в рамках установленных критериев и стандартов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Слива размером с яблоко: лучшие крупноплодные сорта, которые сражают сладостью
Садоводство, цветоводство
Слива размером с яблоко: лучшие крупноплодные сорта, которые сражают сладостью
Миллиарды на ветер: почему Катар избавляется от Eurofighter спустя всего три года
Военные новости
Миллиарды на ветер: почему Катар избавляется от Eurofighter спустя всего три года
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Экономика и бизнес
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Популярное
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей

В ливийской пустыне археологи нашли мумии, чья ДНК изменила представления о древней истории Африки. Оказалось, что под песками скрывалась целая цивилизация.

7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
Не спасает даже фонограмма: Соседов сказал, каким певицам пора покинуть сцену без аплодисментов
Не спасает даже фонограмма: Соседов сказал, каким певицам пора покинуть сцену без аплодисментов
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Оно не хочет, чтобы на него смотрели: в недрах Сибири пробудилось нечто древнее
Индия взялась за производство SJ-100: сотрудничество с Россией шокирует Запад Любовь Степушова Гиганты из картона: какой секрет кроется за военной мощью арабских стран Андрей Николаев Осторожно, гололёд: как избежать ДТП в самый опасный период года Валерия Жемчугова
Российские бомбы нового поколения пробили глубину фронта: Украина в шоке
Слива размером с яблоко: лучшие крупноплодные сорта, которые сражают сладостью
Сырьевая зависимость: как Россия избежала катастрофы, а Казахстан — нет
Сырьевая зависимость: как Россия избежала катастрофы, а Казахстан — нет
Последние материалы
Цена лайков: как экстремальный туризм ставит под угрозу выживание изолированных племён
Свёкла раскроет секрет вкуса: как запечь и сварить её так, чтобы влюбиться в этот овощ заново
ЦБ РФ берётся за криптообменники: что это значит для ваших денег
На шаг ближе к свадьбе: на столе у Мизулиной заметили предмет, который говорит сам за себя
Миф, который живёт десятилетиями: вся правда о салате, считающемся опасным для суставов
Тихая революция в вашем доме: новая технология охлаждает стены, а не воздух
Это упражнение выглядит легко, но выжимает из мышц максимум — и делает пресс стальным без единого движения
Тысячи рабочих мест — реальность: в Калининградской области создаётся курортный комплекс Белая дюна
Ноты вместо наркоза: как музыка снижает тревожность и делает восстановление легче
Цены растут, но японцы нашли лазейку: хитрый ход, который обошёл новую формулу утильсбора
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.