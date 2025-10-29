ЦБ РФ берётся за криптообменники: что это значит для ваших денег

Экономика

Центральный Банк РФ намерен разработать нормативную базу и легализовать деятельность криптообменных сервисов для предотвращения использования их в отмывании доходов, полученных преступным путем.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Рост биткоина

Об этом сообщил первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Создание прозрачной нормативной базы

Чистюхин отметил существование множества обменных пунктов, позволяющих обменивать рубли на криптовалюту. По его мнению, правительству и Центральному банку необходимо в кратчайшие сроки разработать законодательство, четко определяющее правила работы таких сервисов и выводящее их из "серой" зоны. Это позволит исключить возможность использования криптообменников для незаконных операций, в частности, финансирования терроризма, пишет ТАСС.

Перспективы международных расчётов в криптовалюте

Представитель ЦБ подчеркнул, что при условии создания легального и прозрачного пространства для криптовалютных операций, соответствующие международные расчёты могут получить значительное развитие в рамках установленных критериев и стандартов.