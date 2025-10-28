Тысячи рабочих мест — реальность: в Калининградской области создаётся курортный комплекс Белая дюна

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

Ожидается, что создание курорта "Белая дюна" вблизи Поваровки обеспечит занятость для более чем 17 000 калининградцев.

Фото: unsplash.com by Emma Houghton is licensed under Free to use under the Unsplash License Строитель

Об этом проинформировала Корпорация развития региона.

Транспортная инфраструктура и инвестиции

В настоящее время ведется работа над проектированием двух подъездных путей общей длиной 9,2 км для обеспечения удобного доступа к курорту. Общий объём инвестиций в развитие туристической инфраструктуры оценивается приблизительно в 400 миллиардов рублей.

Электроснабжение и перспективы проекта

Завершение разработки схемы внешнего электроснабжения запланировано на ноябрь. Это позволит установить необходимую мощность и подобрать оптимальный вариант подключения к электросетям, сообщили представители Корпорации развития Калининградской области.

Проект "Белая дюна" является одним из самых масштабных инвестиционных проектов в сфере туризма в регионе и предполагает создание современного курортного комплекса с отелями, зонами отдыха и инфраструктурными объектами, способными обеспечить работой тысячи жителей области.