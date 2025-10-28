Nvidia покупает кусок Nokia: что задумали два гиганта, и почему это может изменить весь рынок связи

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Финская компания Nokia объявила о масштабном соглашении с американским производителем графических процессоров Nvidia, в рамках которого последняя инвестирует $1 млрд в развитие совместных технологий. Сделка станет частью стратегического партнерства, направленного на интеграцию искусственного интеллекта в телекоммуникационные сети и инфраструктуру центров обработки данных.

Заключение договора
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Заключение договора

По данным пресс-службы Nokia, американская корпорация приобретёт 166,4 млн новых акций финской компании по цене $6,01 за штуку. После завершения сделки Nvidia станет владельцем 2,9% акций Nokia. Таким образом, стороны закрепляют союз, который позволит объединить опыт финнов в сетевом оборудовании и наработки Nvidia в области ИИ и вычислительных решений.

"Вложение дополняет стратегическое партнерство компаний, направленное на разработку решений для сетей радиодоступа с ИИ (AI-RAN) и развитие технологий сетевых центров обработки данных", — заявили в пресс-службе Nokia.

Ставка на искусственный интеллект в сетях

Nokia намерена использовать привлечённые средства для ускорения создания собственных решений в области сетей нового поколения — 5G и будущего стандарта 6G. Речь идёт о программных продуктах для Radio Access Network (RAN) — сетей радиодоступа, которые обеспечивают соединение мобильных устройств с базовыми станциями.

Компания планирует адаптировать архитектуру своих систем под вычислительные возможности Nvidia, чтобы эффективнее интегрировать технологии машинного обучения в управление сетью и обработку трафика. Это позволит операторам использовать интеллектуальные алгоритмы для распределения нагрузки и повышения энергоэффективности сетевой инфраструктуры.

"Мы стремимся использовать возможности искусственного интеллекта, чтобы сделать сети более гибкими, устойчивыми и экономичными", — пояснили в компании.

Финансовые параметры сделки

После дополнительного выпуска акций их общее количество превысит 5,7 млрд штук. Новые бумаги будут составлять около 2,98% капитала компании до размещения и 2,90% — после завершения сделки. Таким образом, Nvidia получит статус значимого, но не контролирующего акционера, что соответствует модели стратегического партнёрства, а не прямого управления.

Для Nokia этот шаг открывает доступ к инвестициям без увеличения долговой нагрузки. Компания продолжает политику финансовой устойчивости, делая ставку на развитие собственных программных продуктов и решений для операторов связи и облачных сервисов.

Контекст: глобальные инвестиции Nvidia в ИИ-инфраструктуру

Инвестиция в Nokia стала частью масштабной стратегии Nvidia по расширению своего влияния в сфере искусственного интеллекта и дата-центров. Ранее в сентябре компания объявила о планах вложить до $100 млрд в строительство центров обработки данных для OpenAI. Эти центры будут основаны на ИИ-процессорах Nvidia и станут ключевыми узлами для глобальных вычислений в области генеративного интеллекта.

Кроме того, в октябре стало известно, что Nvidia намерена инвестировать до $2 млрд в стартап Илона Маска xAI. Финансирование будет распределено между акционерным капиталом и долговыми инструментами, а значительная часть средств пойдёт на закупку графических процессоров Nvidia, которые затем будут арендованы для работы над проектом Colossus 2 — крупнейшим дата-центром xAI в Мемфисе.

Что такое AI-RAN и зачем он нужен

AI-RAN (Artificial Intelligence Radio Access Network) — это новое направление в телеком-индустрии, предполагающее использование искусственного интеллекта для автоматизации и оптимизации радиосетей. Такие решения позволяют в реальном времени регулировать параметры сети, предсказывать перегрузки и снижать энергопотребление оборудования.

Для операторов связи это означает более стабильную работу сетей и сокращение издержек. Внедрение AI-RAN особенно актуально в условиях стремительного роста мобильного трафика, а также при переходе к сетям 6G, где управлять миллиардами устройств вручную станет невозможно.

Как это повлияет на рынок

Партнёрство может изменить расстановку сил в телеком-индустрии. До сих пор ключевыми игроками в сегменте инфраструктуры связи оставались Ericsson, Huawei и Samsung. Теперь у Nokia появляется технологическое преимущество — возможность интегрировать графические процессоры Nvidia и их программные решения напрямую в свои системы.

Такое сотрудничество позволит создавать более интеллектуальные сети, а также повысить производительность оборудования без необходимости в полном обновлении инфраструктуры.

А что если Nokia и Nvidia создадут новый стандарт

Если интеграция технологий Nvidia в оборудование Nokia окажется успешной, компании могут стать инициаторами нового промышленного стандарта для AI-RAN. Это позволит финской компании укрепить позиции в Европе и Азии, где растёт спрос на автономные сети для "умных" городов и промышленных предприятий.

Для Nvidia же сделка — это шаг в сторону диверсификации: компания расширяет бизнес за пределы традиционного рынка видеокарт и ИИ-обучения, выходя в сферу сетевого оборудования и телеком-инфраструктуры.

Плюсы и минусы сделки

Плюсы Минусы
Приток $1 млрд в капитал Nokia Разводнение долей существующих акционеров
Ускорение разработки 5G/6G и AI-RAN Риски интеграции разных архитектур
Долгосрочное партнёрство с Nvidia Возможные ограничения регуляторов
Выход на рынок облачных решений Конкуренция с Huawei и Ericsson

Мифы и правда

Миф: Nvidia купила Nokia.
Правда: Компания лишь приобрела долю 2,9% и не контролирует финский бизнес.

Миф: Nokia покидает телеком-сегмент.
Правда: Напротив, компания укрепляет свои позиции и расширяет направления ИИ и дата-центров.

Интересные факты

  1. Nokia — один из лидеров в разработке технологий 6G, запланированных к коммерческому запуску к 2030 году.

  2. Проект AI-RAN считается ключевым шагом к созданию полностью автономных сетей связи.

Исторический контекст

  • 2010-е годы: Nokia теряет лидерство на рынке смартфонов, переключаясь на сетевое оборудование.

  • 2020-е: компания активно развивает направления 5G и программных решений.

  • 2025 год: стратегическое партнёрство с Nvidia закрепляет курс на искусственный интеллект и облачную инфраструктуру.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
