Авиагигант получил зелёный свет: Индия делает ставку на Sukhoi Superjet 100

Индия и Россия заключили договор о совместном выпуске пассажирских авиалайнеров Sukhoi Superjet 100 (SJ-100), пишет EADaily.

Соглашение о производстве для внутреннего спроса

Соответствующее заявление сделала индийская государственная корпорация Hindustan Aeronautics Ltd (HAL).

Согласно заявлению HAL, это будет первый полноценный опыт производства пассажирских самолётов на территории Индии. В нём отмечается, что партнёрство между HAL и Объединённой Авиастроительной корпорацией основано на взаимном доверии. Соглашение предоставляет HAL возможность производить двухдвигательные узкофюзеляжные самолёты SJ-100 для удовлетворения внутреннего спроса.

Вопросы о передаче технологий Индии и объёмах инвестиций в рамках соглашения в официальном заявлении раскрыты не были.

Курс на поддержку национального производства

Между тем Bloomberg выражает опасения, что этот факт подчёркивает устойчивость связей между Москвой и Нью-Дели, несмотря на давление со стороны США. Подписание документа произошло в преддверии визита президента России Владимира Путина в Индию.

Американский источник предполагает, что соглашение соответствует курсу премьер-министра Индии Нарендры Моди на поддержку национального производства и потенциально обеспечит больше самолётов для региональных авиалиний в свете планов Индии по увеличению числа аэропортов до 350 к 2047 году.