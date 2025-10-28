Мосбиржа пошла в отскок — но кто нажимает на газ, когда геополитика жмёт на тормоз

Индекс Московской биржи во вторник заметно укрепился, прибавив 0,74% и достигнув отметки 2 495,09 пункта. Долларовый индекс РТС, напротив, снизился на 0,31%, до 984,76 пункта. Курс юаня к рублю немного подрос — до 11,17 рубля. После трёхдневного снижения, когда рынок потерял почти 7%, инвесторы попытались вернуть уверенность в отечественные бумаги, хотя внешние факторы всё ещё мешают восстановлению.
"Индекс Мосбиржи предпринял попытку отскока, пытаясь выйти за круглые 2 500 пунктов. Его вероятность была высокой из-за перепроданности большинства акций — за три сессии до этого бенчмарк просел почти на 7%. Геополитические и монетарные факторы сохраняют давление на сентимент", — отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.
Основные торги вторника показали разнонаправленную динамику: часть компаний пошла вверх, но не обошлось без потерь. Среди аутсайдеров оказались акции самой Московской биржи, которые снизились примерно на 1,2%.
"Лидерами понижения оказались акции Московской биржи (минус 1,2%), скорее всего, из-за того, что бумаги эмитента выглядят немного переоцененными", — отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
При этом заметный рост показали бумаги автопроизводителя «Соллерс». Скачок на 7% аналитики связывают с ожиданиями государственной поддержки компании, против которой недавно были введены санкции Евросоюза.
Инвесторы внимательно следили и за динамикой валют. Рубль укрепился к доллару, но незначительно — пара осталась в диапазоне последних недель. Эксперты отмечают, что на курс в ближайшие дни могут повлиять нефть, налоговый период и решения Центробанка.
Российский фондовый рынок по-прежнему подвержен ряду внешних и внутренних факторов. На настроения инвесторов воздействуют:
Геополитическая напряжённость и санкционные риски.
Динамика нефтяных котировок, напрямую влияющая на доходы бюджета.
Политика Банка России по ключевой ставке.
Внутренние корпоративные новости и дивидендные ожидания.
На этом фоне инвесторы выбирают более консервативные инструменты: облигации федерального займа, депозитарные расписки и крупные дивидендные компании. Акции в IT-секторе и металлургии показывают нестабильность, тогда как нефтегазовый сегмент остаётся опорой для индекса.
Если отскок окажется краткосрочным, аналитики допускают повторное снижение индекса до 2 400 пунктов. Это не будет означать кризис, а лишь переход к боковому движению. Опытные инвесторы в такие периоды ищут точки входа в бумаги компаний с сильной отчётностью и низким долгом. Среди них часто упоминаются энергетические и сырьевые гиганты, а также производители удобрений и металлургические корпорации.
|Плюсы
|Минусы
|Снижение перекупленности рынка
|Геополитическая неопределённость
|Привлекательные дивидендные доходности
|Риски санкций для экспортёров
|Стабильный рубль в коротком периоде
|Ограниченный приток иностранного капитала
|Потенциал роста нефтегазового сектора
|Повышенная волатильность индексов
Индекс Мосбиржи впервые преодолел отметку в 2 500 пунктов в 2019 году.
Бумаги «Соллерс» стали одними из самых волатильных на рынке в 2025 году.
Сергей Соседов раскритиковал Люсю Чеботину и Клаву Коку, заявив, что им не место на сцене. По мнению критика, поп-музыка теряет живое звучание.