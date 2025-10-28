Мосбиржа пошла в отскок — но кто нажимает на газ, когда геополитика жмёт на тормоз

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Индекс Московской биржи во вторник заметно укрепился, прибавив 0,74% и достигнув отметки 2 495,09 пункта. Долларовый индекс РТС, напротив, снизился на 0,31%, до 984,76 пункта. Курс юаня к рублю немного подрос — до 11,17 рубля. После трёхдневного снижения, когда рынок потерял почти 7%, инвесторы попытались вернуть уверенность в отечественные бумаги, хотя внешние факторы всё ещё мешают восстановлению.

Биржевой рост
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Биржевой рост

"Индекс Мосбиржи предпринял попытку отскока, пытаясь выйти за круглые 2 500 пунктов. Его вероятность была высокой из-за перепроданности большинства акций — за три сессии до этого бенчмарк просел почти на 7%. Геополитические и монетарные факторы сохраняют давление на сентимент", — отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Движение рынка и ключевые игроки

Основные торги вторника показали разнонаправленную динамику: часть компаний пошла вверх, но не обошлось без потерь. Среди аутсайдеров оказались акции самой Московской биржи, которые снизились примерно на 1,2%.

"Лидерами понижения оказались акции Московской биржи (минус 1,2%), скорее всего, из-за того, что бумаги эмитента выглядят немного переоцененными", — отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

При этом заметный рост показали бумаги автопроизводителя «Соллерс». Скачок на 7% аналитики связывают с ожиданиями государственной поддержки компании, против которой недавно были введены санкции Евросоюза.

Инвесторы внимательно следили и за динамикой валют. Рубль укрепился к доллару, но незначительно — пара осталась в диапазоне последних недель. Эксперты отмечают, что на курс в ближайшие дни могут повлиять нефть, налоговый период и решения Центробанка.

Что влияет на рынок сейчас

Российский фондовый рынок по-прежнему подвержен ряду внешних и внутренних факторов. На настроения инвесторов воздействуют:

  1. Геополитическая напряжённость и санкционные риски.

  2. Динамика нефтяных котировок, напрямую влияющая на доходы бюджета.

  3. Политика Банка России по ключевой ставке.

  4. Внутренние корпоративные новости и дивидендные ожидания.

На этом фоне инвесторы выбирают более консервативные инструменты: облигации федерального займа, депозитарные расписки и крупные дивидендные компании. Акции в IT-секторе и металлургии показывают нестабильность, тогда как нефтегазовый сегмент остаётся опорой для индекса.

А что если рынок начнёт корректироваться

Если отскок окажется краткосрочным, аналитики допускают повторное снижение индекса до 2 400 пунктов. Это не будет означать кризис, а лишь переход к боковому движению. Опытные инвесторы в такие периоды ищут точки входа в бумаги компаний с сильной отчётностью и низким долгом. Среди них часто упоминаются энергетические и сырьевые гиганты, а также производители удобрений и металлургические корпорации.

Плюсы и минусы текущей ситуации

Плюсы Минусы
Снижение перекупленности рынка Геополитическая неопределённость
Привлекательные дивидендные доходности Риски санкций для экспортёров
Стабильный рубль в коротком периоде Ограниченный приток иностранного капитала
Потенциал роста нефтегазового сектора Повышенная волатильность индексов

Интересные факты

  1. Индекс Мосбиржи впервые преодолел отметку в 2 500 пунктов в 2019 году.

  2. Бумаги «Соллерс» стали одними из самых волатильных на рынке в 2025 году.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
