Япония берёт штурмом мировое небо: Тошиюки Онума возглавляет совет ICAO и переписывает правила полётов

Представитель Японии Тошиюки Онума возглавит совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) — структуру, которая определяет правила безопасности и развития мировой авиации уже почти восемьдесят лет. С 1 января 2026 года он сменит Сальваторе Шаккитано, руководившего органом шесть лет. Избрание японского дипломата стало заметным событием в сфере международного воздушного транспорта, поскольку ICAO объединяет более 190 стран и формирует стандарты, влияющие на перелёты, работу аэропортов, авиапарков, инфраструктуру и даже экологические программы.
Тошиюки Онума приступил к работе в ICAO в начале текущего года в статусе постоянного представителя Японии. Теперь перед ним стоит более масштабная задача — управлять советом организации, который определяет стратегию отрасли, устанавливает нормы для авиаперевозчиков, регулирует вопросы безопасности воздуха и разрабатывает подходы по снижению воздействия авиации на экологию.
Его избрание — это не просто символ смены руководства. Это сигнал о том, что авиационная отрасль будет уделять больше внимания технологическому переоснащению, новым правилам сертификации, цифровым сервисам для пассажиров и экологическим инициативам. ICAO давно стала базовой платформой, через которую страны согласовывают параметры международных рейсов, эксплуатацию воздушных судов и развитие аэродромных систем.
"Онума избран главой руководящего органа ICAO на трехлетний срок с возможностью переизбрания", — говорится в заявлении пресс-службы организации.
Генеральным секретарем ICAO остаётся колумбиец Хуан Карлос Салазар — он продолжит административное управление, тогда как Онума сфокусируется на стратегических решениях и выстраивании диалога между государствами.
Чтобы лучше понять роль Онума, важно различать функции ICAO и других игроков рынка — например, IATA (ассоциации авиакомпаний). ICAO — это надгосударственный орган, создающий обязательные стандарты, которые страны интегрируют в свои авиационные правила.
|Параметр
|ICAO
|IATA
|Основная задача
|Разработка норм и правил для государств
|Координация авиакомпаний
|Тип членства
|Страны
|Авиаперевозчики
|Влияние на безопасность
|Высокое — стандарты обязательны
|Рекомендации, отраслевые практики
|Экология
|Международные программы сокращения выбросов
|Инструменты для авиакомпаний
|Миссия
|Безопасность, упорядоченность, устойчивость
|Коммерческая эффективность
ICAO усилит экологический контроль? Тогда авиакомпаниям придётся быстрее обновлять парк самолётов, а путешественники смогут чаще летать на лайнерах нового поколения — более тихих и экономичных. Это положительно скажется на комфорте долгих перелётов.
• Первый документ ICAO о безопасности датирован 1944 годом — сразу после основания организации.
• Стандарты ICAO служат основой для правил дронов в разных странах.
1947 — организация становится специализированным органом ООН.
2026 — избрание Тошиюки Онума президентом совета.
