Япония берёт штурмом мировое небо: Тошиюки Онума возглавляет совет ICAO и переписывает правила полётов

4:41
Экономика

Представитель Японии Тошиюки Онума возглавит совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) — структуру, которая определяет правила безопасности и развития мировой авиации уже почти восемьдесят лет. С 1 января 2026 года он сменит Сальваторе Шаккитано, руководившего органом шесть лет. Избрание японского дипломата стало заметным событием в сфере международного воздушного транспорта, поскольку ICAO объединяет более 190 стран и формирует стандарты, влияющие на перелёты, работу аэропортов, авиапарков, инфраструктуру и даже экологические программы.

Встреча в аэропорту
Фото: Desingned by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Встреча в аэропорту

Новый курс для авиационного сообщества

Тошиюки Онума приступил к работе в ICAO в начале текущего года в статусе постоянного представителя Японии. Теперь перед ним стоит более масштабная задача — управлять советом организации, который определяет стратегию отрасли, устанавливает нормы для авиаперевозчиков, регулирует вопросы безопасности воздуха и разрабатывает подходы по снижению воздействия авиации на экологию.

Его избрание — это не просто символ смены руководства. Это сигнал о том, что авиационная отрасль будет уделять больше внимания технологическому переоснащению, новым правилам сертификации, цифровым сервисам для пассажиров и экологическим инициативам. ICAO давно стала базовой платформой, через которую страны согласовывают параметры международных рейсов, эксплуатацию воздушных судов и развитие аэродромных систем.

"Онума избран главой руководящего органа ICAO на трехлетний срок с возможностью переизбрания", — говорится в заявлении пресс-службы организации.

Генеральным секретарем ICAO остаётся колумбиец Хуан Карлос Салазар — он продолжит административное управление, тогда как Онума сфокусируется на стратегических решениях и выстраивании диалога между государствами.

Чем ICAO отличается от других авиационных структур

Чтобы лучше понять роль Онума, важно различать функции ICAO и других игроков рынка — например, IATA (ассоциации авиакомпаний). ICAO — это надгосударственный орган, создающий обязательные стандарты, которые страны интегрируют в свои авиационные правила.

Сравнение

Параметр ICAO IATA
Основная задача Разработка норм и правил для государств Координация авиакомпаний
Тип членства Страны Авиаперевозчики
Влияние на безопасность Высокое — стандарты обязательны Рекомендации, отраслевые практики
Экология Международные программы сокращения выбросов Инструменты для авиакомпаний
Миссия Безопасность, упорядоченность, устойчивость Коммерческая эффективность

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: покупать билеты без учёта климатических условий страны пересадки.
    Последствие: риск провести несколько часов в холодном терминале.
    Альтернатива: выбирать рейсы через аэропорты с мягким климатом или развитой инфраструктурой (Дубай, Стамбул).

  2. Ошибка: лететь эконом-вариантом без дополнительной страховки.
    Последствие: сложности при задержках, потерянном багаже.
    Альтернатива: оформление страхового пакета, включая задержки и отмены (например, сервисы Allianz Travel, Cherehapa).

А что если…

…ICAO усилит экологический контроль? Тогда авиакомпаниям придётся быстрее обновлять парк самолётов, а путешественники смогут чаще летать на лайнерах нового поколения — более тихих и экономичных. Это положительно скажется на комфорте долгих перелётов.

FAQ

Как выбрать авиакомпанию для путешествия зимой?
Оценивайте уровень безопасности, возраст флота и количество задержек. Зимой особенно важна надёжность расписания.

Что лучше: прямой рейс или пересадка?
Прямой рейс уменьшает стресс, но пересадки дают шанс сэкономить и изменить маршрут под комфортный климат.

Интересные факты

• Первый документ ICAO о безопасности датирован 1944 годом — сразу после основания организации.
• Стандарты ICAO служат основой для правил дронов в разных странах.

Исторический контекст

  1. 1947 — организация становится специализированным органом ООН.

  2. 2026 — избрание Тошиюки Онума президентом совета.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
