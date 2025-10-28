Китайские миллиардеры штурмуют финансовый Олимп: кто вошёл в элиту Поднебесной

Согласно информации, предоставленной китайской исследовательской фирмой Hurun, количество граждан КНР, чьи активы превышают 5 миллиардов юаней, достигло небывалых высот.
В перечень самых обеспеченных жителей Поднебесной вошли 1434 человека, каждый из которых владеет капиталом не менее 5 млрд юаней (что эквивалентно сумме, превышающей 700 миллионов долларов США). По сравнению с предыдущим годом, список увеличился на 340 человек, что составляет прирост в 31%. Анализ основывался на ценах акций, актуальных на первое сентября.
Чжун Шаньшань, 71-летний владелец компании Nongfu, специализирующейся на производстве бутилированной воды, поднялся с прошлогодней второй позиции на вершину рейтинга Hurun. Его капитал оценивается в 530 миллиардов юаней (74,6 миллиарда долларов), пишет ТАСС.
Чжан Имин, основатель компании ByteDance и владелец популярной платформы TikTok, лишился звания самого богатого человека и переместился на вторую строчку с состоянием в 470 миллиардов юаней (66 миллиардов долларов).
Третье место в рейтинге занял Ма Хуатэн (известный также как Пони Ма), основатель телекоммуникационной корпорации Tencent, с капиталом в 465 миллиардов юаней (65,5 миллиарда долларов).
