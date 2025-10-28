Газовая блокада: почему Украина не может надышаться поставками из Европы

На венгерской платформе RBP завершился аукцион по продаже мощностей для поставок газа из Греции через территории Болгарии, Румынии и Молдавии в Украину на ноябрь. Впервые за два месяца наблюдалась частичная реализация предложенных объёмов, пишет EADaily.

Из 1,9 млн кубометров, предложенных пятью операторами, было выкуплено немногим более 600 тыс. кубометров в сутки, что составляет около трети от общего объёма.

Оба показателя — и предложенная, и выкупленная мощность — остаются крайне невелики. Приобретённые 600 тыс. кубометров составляют менее 3% от текущего импорта газа в страну. Летом на момент запуска маршрута эти показатели были еще ниже.

Проблемы "Вертикального коридора"

Проект "Вертикальный газовый коридор", ориентированный на транзит регазифицированного СПГ, поступающего в Грецию, в направлении юга Европы и Украины, активно продвигался США и был запущен летом.

Однако в сентябре и октябре маршрут был практически не востребован из-за высокой стоимости транспортировки, даже с учетом скидки в 25%. Цена доставки, составляющая от 90 до 100 долларов за тысячу кубометров, сопоставима с четвертью стоимости топлива на европейском рынке и конкурирует только со словацким направлением.

Ожидается снижение тарифов на транзит: молдавский регулятор ANRE уже пошёл на этот шаг. По словам экс-директора "Оператора ГТС Украины" Сергея Макогона, аналогичные меры могут быть приняты и в Румынии, где действуют самые высокие тарифы.

Тем не менее, аукцион показал низкий интерес к южному маршруту. По данным "Оператора ГТС Украины", ключевыми направлениями импорта остаются Венгрия, Польша и Словакия. Проблема заключается в исчерпании свободных мощностей на самых выгодных направлениях. В связи с этим южный маршрут рассматривается как крайняя мера или как PR-акция, примером чего являются небольшие поставки из Азербайджана, полученные "Нафтогазом", и партия СПГ из США, доставленная ДТЭК на греческий терминал, но не достигшая Украины.

Последствия ударов по газовой отрасли Украины

Удары по российской газовой инфраструктуре привели к ответным ударам, добыча топлива на Украине снизилась на 30-60%. При этом внутренняя добыча обеспечивает две трети потребностей страны. Дефицит газа зимой оценивается в Киеве в 4,5 млрд кубометров.

Для компенсации дефицита необходимо увеличить импорт газа, но у "Нефтегаза" может возникнуть проблема с финансированием. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Норвегия выразили намерение выделить средства "Нафтогазу" для импорта газа. Об этом сообщила экс-министр энергетики Ольга Буславец. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о финансировании 70% необходимых закупок.

Потребители готовятся к ограничениям поставок. На региональном уровне предприятиям предписано готовиться к квотам на газ. Химическое производство, вероятнее всего, будет остановлено, а объёмы для других потребителей будут существенно снижены.