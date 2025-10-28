Рынок подержанных иномарок в России: назван неожиданный лидер импорта — цифры впечатляют

Экономика

За период с января по сентябрь 2025 года в Россию было импортировано 322,9 тысячи автомобилей, бывших в употреблении.

Фото: commons.wikimedia.org by Chanokchon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Toyota Yaris

Исполнительный директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Удалов сообщил об этом на форуме автомобильного бизнеса CarXL 25.

Он отметил, что значительная часть этих автомобилей оснащена двигателями мощностью до 160 лошадиных сил, что, по его мнению, позволит избежать существенного роста цен даже при изменении размера утилизационного сбора.

Япония — лидер импорта

Японские автомобили доминируют на российском рынке подержанных машин, составляя 47% от общего объёма импорта. С начала года в Россию было ввезено 150,4 тысячи автомобилей из Японии. Наиболее популярные модели: Honda Freed, Honda Fit, Toyota Corolla, Honda Stepwgn и Toyota Yaris — все они имеют мощность менее 160 л. с.

Южная Корея и Китай — основные поставщики

На втором месте по объёму импорта находится Южная Корея, откуда за 9 месяцев было ввезено 72,3 тысячи автомобилей (22% рынка). Самыми востребованными оказались: Hyundai Palisade, Kia Carnival, Kia Sorento, BMW 5-Series и Kia K5.

Китай занимает третье место, поставив на российский рынок 47,9 тысячи подержанных автомобилей (15% от общего объёма). Интересно, что среди импортируемых из Китая машин преобладают модели некитайских брендов, такие как Toyota RAV4, Toyota Corolla, Honda Breeze, Honda CR-V и Volkswagen Golf.