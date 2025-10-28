Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Египетский секрет осени: простая тыква превращается в сладкий шедевр с характером Востока
Робот за рулём: вот почему умная коробка передач ведёт себя, как человек с настроением
Нелли Фуртадо ставит карьеру сцену на паузу: что значит её неожиданное объявление
Деревья начинают плодоносить как сумасшедшие: помогает всего одно растение
Прогресс без эмоций: технологии научились распознавать то, что сами не чувствуют
Дорога мечты строится на юге: путешествие от Азова до Крыма станет проще, чем поездка на дачу
Новый тренд в интерьере, о котором шепчутся дизайнеры: кухня который не выйдет из моды десятилетиями
Волосы как нитки? Эти стрижки создадут объём и сделают их густыми за несколько минут
Чистое — не значит безопасное: гигиенические ошибки, которые совершают почти все

Рынок подержанных иномарок в России: назван неожиданный лидер импорта — цифры впечатляют

1:55
Экономика

За период с января по сентябрь 2025 года в Россию было импортировано 322,9 тысячи автомобилей, бывших в употреблении.

Toyota Yaris
Фото: commons.wikimedia.org by Chanokchon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Toyota Yaris

Исполнительный директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Удалов сообщил об этом на форуме автомобильного бизнеса CarXL 25.

Он отметил, что значительная часть этих автомобилей оснащена двигателями мощностью до 160 лошадиных сил, что, по его мнению, позволит избежать существенного роста цен даже при изменении размера утилизационного сбора.

Япония — лидер импорта

Японские автомобили доминируют на российском рынке подержанных машин, составляя 47% от общего объёма импорта. С начала года в Россию было ввезено 150,4 тысячи автомобилей из Японии. Наиболее популярные модели: Honda Freed, Honda Fit, Toyota Corolla, Honda Stepwgn и Toyota Yaris — все они имеют мощность менее 160 л. с.

Южная Корея и Китай — основные поставщики

На втором месте по объёму импорта находится Южная Корея, откуда за 9 месяцев было ввезено 72,3 тысячи автомобилей (22% рынка). Самыми востребованными оказались: Hyundai Palisade, Kia Carnival, Kia Sorento, BMW 5-Series и Kia K5.

Китай занимает третье место, поставив на российский рынок 47,9 тысячи подержанных автомобилей (15% от общего объёма). Интересно, что среди импортируемых из Китая машин преобладают модели некитайских брендов, такие как Toyota RAV4, Toyota Corolla, Honda Breeze, Honda CR-V и Volkswagen Golf.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Три безобидные привычки хозяев, которые убивают кошек чуть ли не ежедневно
Домашние животные
Три безобидные привычки хозяев, которые убивают кошек чуть ли не ежедневно
Тело, которое вырастает заново: что происходит с человеком, когда спорт становится привычкой
Экономика и бизнес
Тело, которое вырастает заново: что происходит с человеком, когда спорт становится привычкой
Эффект домино на высоте: зачем стюардессы незаметно выдают воду пассажирам
Туризм
Эффект домино на высоте: зачем стюардессы незаметно выдают воду пассажирам
Популярное
На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии

Ещё одна из основ экономики Германии (наряду с автопроизводством) — химическая промышленность — переживает глубокий структурный кризис.

На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Тело, которое вырастает заново: что происходит с человеком, когда спорт становится привычкой
Ходячие мертвецы дикой природы: кого человечество рискует потерять уже в ближайшие десятилетия
Индия взялась за производство SJ-100: сотрудничество с Россией шокирует Запад Любовь Степушова Гиганты из картона: какой секрет кроется за военной мощью арабских стран Андрей Николаев Осторожно, гололёд: как избежать ДТП в самый опасный период года Валерия Жемчугова
После укропа грядка словно проклята — но один овощ снимает это проклятие за сезон
Туркмения остановила поставки газа в Турцию
Миллиарды на ветер: почему Катар избавляется от Eurofighter спустя всего три года
Миллиарды на ветер: почему Катар избавляется от Eurofighter спустя всего три года
Последние материалы
Рынок подержанных иномарок в России: назван неожиданный лидер импорта — цифры впечатляют
Чистое — не значит безопасное: гигиенические ошибки, которые совершают почти все
Мотор крутится, но заряд исчезает: ошибки, которые убивают генератор даже на новом авто
Вулкан, который считали мёртвым, снова дышит: после 700 000 лет тишины земля начала подниматься
Горы под потолком: гипоксическая палатка превращает квартиру в тренировочный лагерь
Карлсон бы одобрил: история булочки, которая пахнет домом, детством и философией счастья
Собаки, рядом с которыми человек кажется щенком: титаны, покорившие сердца людей
Голливуд в русской ловушке: что скрывается за мировым музыкальным трендом
Секрет раннего урожая: зелень, которую нужно посеять именно перед морозами
Ваша спортивная обувь стареет быстрее, чем вы думаете: вот как остановить этот процесс
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.