Две пенсии — не миф: проверьте, относитесь ли вы к счастливчикам

Экономика

Некоторые категории граждан Российской Федерации имеют законное право на одновременное получение двух пенсионных выплат. 

Российские деньги
Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Об этом факте сообщил кандидат экономических наук и доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Условия получения второй пенсии

Зачастую лица, которым назначена пенсия через Министерство обороны России, Министерство внутренних дел России, продолжают трудовую деятельность в гражданском секторе. При этом работодатели перечисляют за них страховые взносы, формируя таким образом их право на получение страховой пенсии по старости. Данная страховая пенсия предоставляется при выполнении определённых условий, пишет "Царьград" со ссылкой на "ФедералПресс".

В 2025 году к ним относятся: наличие пятнадцати лет страхового стажа, накопление тридцати индивидуальных пенсионных коэффициентов, а также достижение общепринятого пенсионного возраста.

Граждане мужского пола 1962 года рождения и женского пола 1967 года рождения, соответствующие всем критериям, смогут оформить страховую пенсию с 2026 года (в 64 и 59 лет соответственно). Мужчины 1961 года рождения и женщины 1966 года рождения могут получить эту выплату уже с 2024 года (в 63 и 58 лет соответственно).

Оформление и индексация

Для оформления страховой пенсии как второй необходимо подать заявление в Социальный фонд России (СФР) или многофункциональный центр (МФЦ). Доступны также варианты подачи заявления по почте или через портал "Госуслуги".

Важно отметить, что страховая пенсия в данном случае назначается без учета фиксированной выплаты (в 2026 году она составит 9584,69 рубля). На данную пенсию распространяются все индексации, а также ежегодная корректировка в августе, если пенсионер продолжает работать. Соответственно, работающие пенсионеры, получающие страховую пенсию как вторую, увидят увеличение своей пенсии дважды в 2026 году: в январе на 7,6% и в августе с учетом накопленных коэффициентов.

Пенсии, выплачиваемые силовыми ведомствами, также подвергаются индексации в соответствии с установленными правилами. Например, в октябре 2025 года они были повышены на 7,6%. Таким образом, лица, получающие две пенсии, имеют право на индексацию обеих выплат в установленные сроки и по правилам, действующим для каждой из них. Подача отдельных заявлений для индексации не требуется, все происходит автоматически.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
