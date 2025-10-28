Рефинансирование кредита — ловушка или спасение? Как не переплатить

Финансовый аналитик Александр Лежава предупредил, что рефинансирование, включая изменения сроков погашения кредита, может привести к увеличению общей суммы долга заёмщика.

Он поделился советами о том, как управлять долговой нагрузкой в интервью MoneyTimes.

Реструктуризация кредита

Лежава объяснил, что реструктуризация не избавляет от долга, а просто изменяет его форму. Когда заёмщик обращается в банк с просьбой о снижении процентной ставки из-за финансовых затруднений, банк может согласиться, но только за счёт увеличения срока кредита. В результате, заёмщик может заплатить банку больше, чем предполагал изначально.

Переокредитование как альтернатива

Перекредитование также не всегда помогает снизить долговую нагрузку. Например, если заёмщик берет кредит в одном банке под 20%, а затем находит банк, готовый рефинансировать его кредит под 18%, это может показаться выгодным. Однако выгода в 2% может быть незначительной в долгосрочной перспективе.

Временная выгода

Лежава отметил, что рефинансирование и реструктуризация могут временно снизить долговую нагрузку, но в долгосрочной перспективе они чаще всего приводят к её увеличению. Это важно учитывать перед принятием решений по кредитам.