МС-21 с пермским сердцем: дерзкий вызов санкциям — первый полёт состоялся

По данным Министерства торговли и промышленности России, сегодня, двадцать восьмого октября, состоялся дебютный полёт самолёта МС-21, оснащённого пермскими двигателями ПД-14.

Самолёт разработан в рамках программы импортозамещения. Успешный взлёт и посадка были выполнены на взлётно-посадочной полосе иркутского предприятия ПАО "Яковлев", сообщает properm.ru.

На борту этого отечественного среднемагистрального авиалайнера проходят испытания новейшие российские системы и двигатели ПД-14. Он будет включён в процесс сертификации наряду с опытным образцом МС-21, чей первый взлёт состоялся 29 апреля.

Ранее сообщалось, что авиаперевозчик "Аэрофлот" намерен приобрести свыше ста единиц МС-21 в течение пяти лет, и на данный момент заключено соглашение о поставке восемнадцати самолётов этой модели.