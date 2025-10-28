Современность больше не главное: вторичное жильё переманивает покупателей

В России наблюдается увеличение доли вторичного жилья в недавно сданных домах, которое начинает активно конкурировать с новостройками.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ключ в замке

Об этом рассказала глава аналитического центра "Авито Недвижимости" Ольга Клещеева на риелторском форуме в Москве.

Тренды на рынке недвижимости

Клещеева отметила, что "вторичка растёт, вторичка молодеет". Это связано со строительным бумом, который начался в 2021 году, и с повышением продаж новостроек благодаря льготной ипотеке. По её словам, это явление становится трендом, но в некоторых регионах уже представляет угрозу для первичного рынка, передаёт РИА Новости.

Изменения в предпочтениях покупателей

Ранее одним из основных преимуществ новостроек была их современность и актуальность, однако сейчас вторичный рынок жилья также готов предложить конкурентоспособные варианты.

Региональные данные по вторичному жилью

По информации "Авито Недвижимости", наибольшее увеличение доли свежей вторички наблюдается в Свердловской области: с 3% в 2021 году до 8% в 2025-м. В Москве и Подмосковье этот показатель вырос с 6% до 11%, в Санкт-Петербурге и Ленобласти — с 11% до 14%. В Краснодарском крае он увеличился с 14% до 15%, в Татарстане — с 5% до 8%, а в Новосибирской области — с 7% до 15%. В среднем по стране доля вторичного жилья увеличилась с 6% до 10%.

Будущее рынка недвижимости

Такое повышение интереса к вторичному жилью может изменить баланс на рынке недвижимости, и, возможно, мы увидим новое соотношение между первичным и вторичным жильем в ближайшие годы.