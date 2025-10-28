Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Прощай, Роман: неожиданные подробности последнего месяца жизни звезды Полицейского с Рублёвки
Планета остывает, а океан — нет: скрытая угроза из глубин, о которой молчат ученые
Шина спускает медленно, но верно: как определить момент, когда пора останавливаться
Пляжи вместо сугробов: куда россияне бегут от зимы под Новый год
Ремонт убивает квартиру: три ошибки в отделке, которые превращают интерьер в хаос
10 килограммов за ночь: как бойцы ММА теряют вес перед боем, рискуя здоровьем и жизнью ради победы
Юлия Пересильд считает карьеру дочери преждевременной: почему актриса настаивает на приоритете учёбы
Просто кофе или вообще ничего: почему утром нет аппетита и стоит ли с этим что-то делать
Фильм Алиса в Стране чудес: почему он стал кассовым хитом Красноярска

Современность больше не главное: вторичное жильё переманивает покупателей

Экономика

В России наблюдается увеличение доли вторичного жилья в недавно сданных домах, которое начинает активно конкурировать с новостройками.

Ключ в замке
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ключ в замке

Об этом рассказала глава аналитического центра "Авито Недвижимости" Ольга Клещеева на риелторском форуме в Москве.

Тренды на рынке недвижимости

Клещеева отметила, что "вторичка растёт, вторичка молодеет". Это связано со строительным бумом, который начался в 2021 году, и с повышением продаж новостроек благодаря льготной ипотеке. По её словам, это явление становится трендом, но в некоторых регионах уже представляет угрозу для первичного рынка, передаёт РИА Новости.

Изменения в предпочтениях покупателей

Ранее одним из основных преимуществ новостроек была их современность и актуальность, однако сейчас вторичный рынок жилья также готов предложить конкурентоспособные варианты.

Региональные данные по вторичному жилью

По информации "Авито Недвижимости", наибольшее увеличение доли свежей вторички наблюдается в Свердловской области: с 3% в 2021 году до 8% в 2025-м. В Москве и Подмосковье этот показатель вырос с 6% до 11%, в Санкт-Петербурге и Ленобласти — с 11% до 14%. В Краснодарском крае он увеличился с 14% до 15%, в Татарстане — с 5% до 8%, а в Новосибирской области — с 7% до 15%. В среднем по стране доля вторичного жилья увеличилась с 6% до 10%.

 Будущее рынка недвижимости

Такое повышение интереса к вторичному жилью может изменить баланс на рынке недвижимости, и, возможно, мы увидим новое соотношение между первичным и вторичным жильем в ближайшие годы.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Не спасает даже фонограмма: Соседов сказал, каким певицам пора покинуть сцену без аплодисментов
Шоу-бизнес
Не спасает даже фонограмма: Соседов сказал, каким певицам пора покинуть сцену без аплодисментов
Немецкое чудо рушится: что ждёт Германию после ответа по-русски
Экономика и бизнес
Немецкое чудо рушится: что ждёт Германию после ответа по-русски
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Садоводство, цветоводство
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Популярное
На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии

Ещё одна из основ экономики Германии (наряду с автопроизводством) — химическая промышленность — переживает глубокий структурный кризис.

На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Тело, которое вырастает заново: что происходит с человеком, когда спорт становится привычкой
После укропа грядка словно проклята — но один овощ снимает это проклятие за сезон
Путин утрёт нос Трампу, примирив КНДР и Южную Корею Любовь Степушова Редкий ген позволяет спать всего 4 часа и чувствовать себя отдохнувшим — его тайна раскрыта Игорь Буккер Осенняя сырость: странные места, где прячется плесень — не дайте ей шанса Валерия Жемчугова
Ходячие мертвецы дикой природы: кого человечество рискует потерять уже в ближайшие десятилетия
Миллиарды на ветер: почему Катар избавляется от Eurofighter спустя всего три года
Туркмения остановила поставки газа в Турцию
Туркмения остановила поставки газа в Турцию
Последние материалы
Переговоры России и Украины зависли в воздухе: кто не даёт им начаться
Мобильный апокалипсис в Тюмени: операторы молчат, жители негодуют
Масло ушло, а мотор ещё работает: как эта иллюзия заканчивается фатально
Глубины шепчут голосами чудовищ: рыбы с телами из кошмаров могут подплыть ближе, чем кажется
Когда розовый был смертельно модным: трагедия и триумф самой дорогой птицы в истории
Маленькое дерево с большими амбициями: колонновидная яблоня покоряет городские квартиры
Меньшова вступила в конфликт с создателями сериала: почему наследница защищает название фильма отца
Утренний беспорядок Собчак в Париже: что произошло в её люксовом номере
Рыбак нырнул за рыбой, а поднял историю: на дне реки нашли кости мамонта и носорога
Этот документ меняет подход к беременности: психолог появится в каждой консультации
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.