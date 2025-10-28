ЦБ готовится к мягкому развороту: инфляция замедляется, но спешить со ставками нельзя

Российская экономика постепенно выходит из состояния перегрева и переходит к устойчивому росту. Об этом в своём выступлении перед депутатами Государственной думы рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина. По её словам, денежно-кредитная политика страны будет смягчаться осторожно, без резких шагов, чтобы снизить инфляцию и сохранить экономическую стабильность.
Центробанк оценивает ситуацию как контролируемое охлаждение экономики после периода повышенного спроса. Рост потребления замедляется, а производственный сектор начинает догонять рынок.
"Рост спроса замедлился, а производственный потенциал, напротив, расширяется и постепенно нагоняет спрос", — заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на пленарном заседании Госдумы.
Она подчеркнула, что структура экономики сейчас перестраивается: часть отраслей достигла предела загрузки мощностей, но в других сегментах наблюдается оживление. По оценке главы ЦБ, ограничением для роста остаются производственные и кадровые ресурсы, которые не успевают адаптироваться к растущему спросу.
Центробанк начал цикл постепенного снижения ключевой ставки летом 2025 года. По словам Набиуллиной, этот процесс будет продолжаться, но без спешки.
"С июня мы вошли в цикл снижения ключевой ставки. По нашему прогнозу, цикл снижения ключевой ставки захватит весь следующий год", — отметила Эльвира Набиуллина, обращаясь к депутатам Госдумы.
Она добавила, что конкретная траектория смягчения денежной политики пока уточняется. По её словам, снижение ключевой ставки может продолжаться в течение 2026 года, но Банк России будет принимать решения, исходя из реальных данных по инфляции и экономическому росту.
За последние месяцы ЦБ несколько раз снижал ставку — общая величина снижения уточняется, так как корректировки происходят постепенно.
"Скоропалительное снижение ключевой ставки перечеркнуло бы весь достигнутый прогресс. Нам пришлось бы весь пройденный путь проходить заново", — предупредила глава ЦБ Эльвира Набиуллина депутатов.
Главная цель Центробанка — вернуть инфляцию к целевому уровню около 4%. По словам Набиуллиной, этого показателя планируется достичь во второй половине 2026 года.
"В следующем году мы ожидаем инфляцию на уровне 4-5%, то есть несколько выше цели, из-за значительного вклада разовых факторов в самом начале года", — пояснила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в своём докладе в Госдуме.
Рост цен в начале 2026 года будет вызван временными факторами — повышением НДС, увеличением утильсбора и ростом цен на бензин.
"Мы понимаем, что инфляционные ожидания в ближайшие месяцы, к сожалению, могут сохраниться высокими под влиянием и роста НДС, и утильсбора, и роста цен на бензин", — сказала Эльвира Набиуллина, отвечая на вопросы парламентариев.
По оценке Банка России, во второй половине 2026 года эти факторы ослабнут, и инфляция опустится до целевых 4%.
|Показатель
|2025 год
|Прогноз 2026 года
|Средняя ключевая ставка
|около 15%
|постепенное снижение до 13-14%
|Годовая инфляция
|около 6%
|4-5% в первой половине, около 4% во второй
|Темпы роста ВВП
|около 2%
|до 2,5% при стабилизации цен
Если инфляция останется выше прогноза, Центробанк сохранит ставку на повышенном уровне дольше, чем планировалось. Это позволит не допустить ослабления рубля и закрепить снижение цен. Аналитики считают, что даже в таком сценарии инфляция начнёт стабилизироваться к середине 2026 года.
По прогнозам ЦБ, заметное снижение произойдёт во второй половине 2025 года, когда инфляция стабилизируется.
Если ставка фиксируется, это может быть выгодно: позже банки предложат программы рефинансирования.
Кратковременное ослабление возможно, но при стабильной инфляции курс рубля останется устойчивым.
Миф: Центробанк держит ставку высокой, чтобы ограничить кредиты.
Правда: это временная мера, направленная на борьбу с инфляцией.
Миф: снижение ставки всегда ведёт к росту экономики.
Правда: слишком быстрое снижение может вызвать новый виток инфляции.
Миф: ЦБ полностью контролирует цены.
Правда: на инфляцию влияют и внешние факторы — налоги, логистика, мировые рынки.
