ЦБ готовится к мягкому развороту: инфляция замедляется, но спешить со ставками нельзя

Российская экономика постепенно выходит из состояния перегрева и переходит к устойчивому росту. Об этом в своём выступлении перед депутатами Государственной думы рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина. По её словам, денежно-кредитная политика страны будет смягчаться осторожно, без резких шагов, чтобы снизить инфляцию и сохранить экономическую стабильность.

Фото: commons.wikimedia.org by United States Mission Geneva, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Эльвира Набиуллина

Управляемое охлаждение экономики

Центробанк оценивает ситуацию как контролируемое охлаждение экономики после периода повышенного спроса. Рост потребления замедляется, а производственный сектор начинает догонять рынок.

"Рост спроса замедлился, а производственный потенциал, напротив, расширяется и постепенно нагоняет спрос", — заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на пленарном заседании Госдумы.

Она подчеркнула, что структура экономики сейчас перестраивается: часть отраслей достигла предела загрузки мощностей, но в других сегментах наблюдается оживление. По оценке главы ЦБ, ограничением для роста остаются производственные и кадровые ресурсы, которые не успевают адаптироваться к растущему спросу.

Что будет с ключевой ставкой

Центробанк начал цикл постепенного снижения ключевой ставки летом 2025 года. По словам Набиуллиной, этот процесс будет продолжаться, но без спешки.

"С июня мы вошли в цикл снижения ключевой ставки. По нашему прогнозу, цикл снижения ключевой ставки захватит весь следующий год", — отметила Эльвира Набиуллина, обращаясь к депутатам Госдумы.

Она добавила, что конкретная траектория смягчения денежной политики пока уточняется. По её словам, снижение ключевой ставки может продолжаться в течение 2026 года, но Банк России будет принимать решения, исходя из реальных данных по инфляции и экономическому росту.

За последние месяцы ЦБ несколько раз снижал ставку — общая величина снижения уточняется, так как корректировки происходят постепенно.

"Скоропалительное снижение ключевой ставки перечеркнуло бы весь достигнутый прогресс. Нам пришлось бы весь пройденный путь проходить заново", — предупредила глава ЦБ Эльвира Набиуллина депутатов.

Прогноз по инфляции

Главная цель Центробанка — вернуть инфляцию к целевому уровню около 4%. По словам Набиуллиной, этого показателя планируется достичь во второй половине 2026 года.

"В следующем году мы ожидаем инфляцию на уровне 4-5%, то есть несколько выше цели, из-за значительного вклада разовых факторов в самом начале года", — пояснила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в своём докладе в Госдуме.

Рост цен в начале 2026 года будет вызван временными факторами — повышением НДС, увеличением утильсбора и ростом цен на бензин.

"Мы понимаем, что инфляционные ожидания в ближайшие месяцы, к сожалению, могут сохраниться высокими под влиянием и роста НДС, и утильсбора, и роста цен на бензин", — сказала Эльвира Набиуллина, отвечая на вопросы парламентариев.

По оценке Банка России, во второй половине 2026 года эти факторы ослабнут, и инфляция опустится до целевых 4%.

Динамика ключевой ставки и инфляции

Показатель 2025 год Прогноз 2026 года Средняя ключевая ставка около 15% постепенное снижение до 13-14% Годовая инфляция около 6% 4-5% в первой половине, около 4% во второй Темпы роста ВВП около 2% до 2,5% при стабилизации цен

А что если инфляция не замедлится

Если инфляция останется выше прогноза, Центробанк сохранит ставку на повышенном уровне дольше, чем планировалось. Это позволит не допустить ослабления рубля и закрепить снижение цен. Аналитики считают, что даже в таком сценарии инфляция начнёт стабилизироваться к середине 2026 года.

FAQ

Когда начнут снижаться ставки по кредитам

По прогнозам ЦБ, заметное снижение произойдёт во второй половине 2025 года, когда инфляция стабилизируется.

Стоит ли сейчас брать ипотеку

Если ставка фиксируется, это может быть выгодно: позже банки предложат программы рефинансирования.

Как отразится снижение ставки на рубле

Кратковременное ослабление возможно, но при стабильной инфляции курс рубля останется устойчивым.

Мифы и правда о политике ЦБ

Миф: Центробанк держит ставку высокой, чтобы ограничить кредиты.

Правда: это временная мера, направленная на борьбу с инфляцией.

Миф: снижение ставки всегда ведёт к росту экономики.

Правда: слишком быстрое снижение может вызвать новый виток инфляции.

Миф: ЦБ полностью контролирует цены.

Правда: на инфляцию влияют и внешние факторы — налоги, логистика, мировые рынки.

Три интересных факта

В 2023 году ЦБ поднимал ставку до 16% — одно из самых резких ужесточений за последние 10 лет.

С 2015 по 2018 год инфляция в России снизилась почти в четыре раза, впервые достигнув цели в 4%.

В Турции быстрое снижение ставки вызвало гиперинфляцию более 50%.

Исторический контекст

В 1990-х ключевая ставка превышала 100%, а инфляция достигала тысяч процентов.

После кризиса 2008 года ЦБ перешёл к плавающему курсу рубля и гибкому регулированию ликвидности.

В 2022 году ставка временно поднималась до 20%, чтобы стабилизировать финансовую систему в условиях санкций.