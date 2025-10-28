Финансовый горизонт: средняя страховая пенсия в 2026 году достигнет нового уровня

1:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в 2026 году ожидается на уровне свыше 27 тыс. рублей, как сообщила профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пожилой мужчина с телефоном

Страховая пенсия и её составляющие

Страховая пенсия — самый распространённый вид выплат, который назначается при достижении пенсионного возраста, инвалидности или потере кормильца. Размер пенсии зависит от фиксированной выплаты и индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Число коэффициентов определяется на основе стажа работы и уровня зарплаты.

Текущие показатели

На 1 июля 2025 года средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров составлял 25 826,03 рубля. После индексации на 7,6% ожидается увеличение до 27 788,8 рубля.

Социальная пенсия

Средний размер социальной пенсии по старости на 1 июля 2025 года составил 15 856,22 рубля. Социальные пенсии не зависят от трудового стажа и назначаются гражданам, недостаточно имеющим стаж для страховой пенсии. С 1 апреля 2026 года размер социальных пенсий также увеличится, но коэффициент индексации пока не подтвержден.

Социальные пенсии по старости назначаются на 5 лет позже общеустановленного пенсионного возраста, пишет ТАСС.