Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мебель для сада, которая светится в темноте и чистит сама себя: технологии 2025 года уже на дачах
Микромир под кожей: тайная жизнь тех, кто поддерживает наше здоровье — чем чище, тем хуже
Резкая оценка Джона Карпентера: почему Субстанция с Деми Мур в главной роли не понравилась мэтру
Модная формула тепла: шапка сезона, которая идеально сочетается и с пальто, и с объёмной паркой
Виктория Дайнеко показала свадебные кадры: вот как прошло её торжество
Обрыв троса — и капот превратился в сейф: проверенные приёмы, которые выручат без автосервиса
От миски до катастрофы: как одно угощение превращает любимца в пациента реанимации
Не тратьте время на глажку — простые шаги к идеальному постельному белью
Маркетинг обманывает, ресницы — нет: проверенный способ понять, какая тушь действительно вам подходит

Финансовый горизонт: средняя страховая пенсия в 2026 году достигнет нового уровня

1:47
Экономика

Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в 2026 году ожидается на уровне свыше 27 тыс. рублей, как сообщила профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Пожилой мужчина с телефоном
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пожилой мужчина с телефоном

Страховая пенсия и её составляющие

Страховая пенсия — самый распространённый вид выплат, который назначается при достижении пенсионного возраста, инвалидности или потере кормильца. Размер пенсии зависит от фиксированной выплаты и индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Число коэффициентов определяется на основе стажа работы и уровня зарплаты.

 Текущие показатели

На 1 июля 2025 года средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров составлял 25 826,03 рубля. После индексации на 7,6% ожидается увеличение до 27 788,8 рубля.

 Социальная пенсия

Средний размер социальной пенсии по старости на 1 июля 2025 года составил 15 856,22 рубля. Социальные пенсии не зависят от трудового стажа и назначаются гражданам, недостаточно имеющим стаж для страховой пенсии. С 1 апреля 2026 года размер социальных пенсий также увеличится, но коэффициент индексации пока не подтвержден.

Социальные пенсии по старости назначаются на 5 лет позже общеустановленного пенсионного возраста, пишет ТАСС.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
После укропа грядка словно проклята — но один овощ снимает это проклятие за сезон
Садоводство, цветоводство
После укропа грядка словно проклята — но один овощ снимает это проклятие за сезон
Забудьте про теплицы: новые сорта помидоров растут даже на ветру и радуют урожаем
Садоводство, цветоводство
Забудьте про теплицы: новые сорта помидоров растут даже на ветру и радуют урожаем
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Наука и техника
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Популярное
На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии

Ещё одна из основ экономики Германии (наряду с автопроизводством) — химическая промышленность — переживает глубокий структурный кризис.

На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Тело, которое вырастает заново: что происходит с человеком, когда спорт становится привычкой
После укропа грядка словно проклята — но один овощ снимает это проклятие за сезон
Главный рубеж обороны: Россия отказалась от соглашения по оружейному плутонию Любовь Степушова Осенняя сырость: странные места, где прячется плесень — не дайте ей шанса Валерия Жемчугова Невероятные моторы: какие автомобили пройдут больше 1 млн километров Сергей Милешкин
Зимние гости: кого из дачных любимцев стоит пригласить в квартиру — кусочек лета на подоконнике
Фитофтора — мимо, урожай — горой: сорт томатов, из-за которого дачники скупают семена в ноябре
Политический взрыв в Ирландии: Коннолли сорвала маску с НАТО, Европа в смятении
Политический взрыв в Ирландии: Коннолли сорвала маску с НАТО, Европа в смятении
Последние материалы
Финансовый горизонт: средняя страховая пенсия в 2026 году достигнет нового уровня
Пока земля дышит теплом: 12 дел, которые решат судьбу весенних грядок — и всего будущего урожая
Тренировки, которые возвращают энергию и молодость — без фанатизма и перегрузок
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
Зима атакует изнутри: печка молчит, стёкла потеют — вот где искать настоящего врага
Организм сам знает, как лечиться: когда таблетки мешают, а температура — ваш союзник
Соус свернулся, но ещё можно всё исправить: приём, который спасает даже безнадежные случаи
Это нам за наши грехи: почему зрители приняли в штыки тизер 12-й части фильма Ёлки
Новый тренд на рынке аренды: студенты все чаще становятся покупателями
Запах хлора и металлический привкус: привычные фильтры не спасают — нужен другой подход
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.