Готовимся экономить? На сколько подорожал Салат Селёдка под шубой

1:22
Экономика

По оценке доцента Финансового университета при правительстве РФ Петра Щербаченко, стоимость одной порции салата "Селёдка под шубой", приготовленной дома, в 2025 году составит 81,85 рубля.

Слоеный салат
Фото: Designed by Freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Слоеный салат

 Популярность салата

Салат "Селёдка под шубой", неизменный атрибут новогоднего стола россиян, обрёл популярность в СССР примерно в 70-х годах прошлого века. Он ассоциируется с новогодними праздниками, как и аромат мандаринов.

 Ингредиенты и их стоимость

Салат по классическому рецепту на четырех человек состоит из:

  •  филе солёной селёдки (350 г) — 150 рублей
  • морковь (200 г) — 6 рублей
  • свёкла (350 г) — 6,4 рубля
  • картофель (500 г) — 30 рублей
  • репчатый лук (200 г) — 15 рублей
  • майонез (200 г) — 100 рублей
  • яйца — 20 рублей

Итого стоимость салата на четыре человека составит 347,4 рубля, что на 14% больше, чем год назад, пишет Газета.Ru.

Согласно данным ЦБ, на 20 октября годовая инфляция в России достигла 8,2%.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
