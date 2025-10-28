Готовимся экономить? На сколько подорожал Салат Селёдка под шубой

По оценке доцента Финансового университета при правительстве РФ Петра Щербаченко, стоимость одной порции салата "Селёдка под шубой", приготовленной дома, в 2025 году составит 81,85 рубля.

Популярность салата

Салат "Селёдка под шубой", неизменный атрибут новогоднего стола россиян, обрёл популярность в СССР примерно в 70-х годах прошлого века. Он ассоциируется с новогодними праздниками, как и аромат мандаринов.

Ингредиенты и их стоимость

Салат по классическому рецепту на четырех человек состоит из:

филе солёной селёдки (350 г) — 150 рублей

морковь (200 г) — 6 рублей

свёкла (350 г) — 6,4 рубля

картофель (500 г) — 30 рублей

репчатый лук (200 г) — 15 рублей

майонез (200 г) — 100 рублей

яйца — 20 рублей

Итого стоимость салата на четыре человека составит 347,4 рубля, что на 14% больше, чем год назад, пишет Газета.Ru.

Согласно данным ЦБ, на 20 октября годовая инфляция в России достигла 8,2%.