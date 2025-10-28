Готовимся экономить? На сколько подорожал Салат Селёдка под шубой

По оценке доцента Финансового университета при правительстве РФ Петра Щербаченко, стоимость одной порции салата "Селёдка под шубой", приготовленной дома, в 2025 году составит 81,85 рубля.
Салат "Селёдка под шубой", неизменный атрибут новогоднего стола россиян, обрёл популярность в СССР примерно в 70-х годах прошлого века. Он ассоциируется с новогодними праздниками, как и аромат мандаринов.
Салат по классическому рецепту на четырех человек состоит из:
Итого стоимость салата на четыре человека составит 347,4 рубля, что на 14% больше, чем год назад, пишет Газета.Ru.
Согласно данным ЦБ, на 20 октября годовая инфляция в России достигла 8,2%.
