Сахарная паника: мировые цены обвалились до многолетних минимумов

Экономика

Стоимость сахара на мировом рынке упала до минимальных значений за много лет.

Цены достигли отметки 14,43 цента за фунт (0,4 кг). Общая величина падения котировок составила 3,61%. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на агентство Reuters.

Прогнозы и причины падения цен

К снижению цен привел пересмотр прогнозов бразильской консалтинговой компании Datagro, которая теперь ожидает глобальный профицит сахара в 1,98 млн тонн в 2025/26 году, вместо ранее прогнозируемого дефицита в 5 млн тонн.

Динамика цен с начала года

С начала года сахар подешевел примерно на 25%, вернувшись к уровням декабря 2020 года. Это произошло на фоне роста цен в 2021 году из-за последствий заморозков в Бразилии, повредивших посевы сахарного тростника.