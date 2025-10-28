Прямо под окнами: склад Wildberries может появиться в посёлке Новинки Нижегородской области

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Нижегородские власти назначили дату встречи с местными жителями для обсуждения строительства крупного логистического склада Wildberries в посёлке Новинки.

Фото: Openverse by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пункт Wildberries

Об этом сообщили представители регионального Минграда в своих соцсетях.

Дата и место встречи

Встреча состоится 8 ноября в 14:00 в школе № 132 по адресу: улица Парковая, 1А. На мероприятии выступят заместитель председателя облправительства Иван Каргин, уполномоченный по правам человека в регионе Оксана Кислицына и заместитель главы городской администрации Денис Скалкин, а также представители профильных министерств.

Недовольство местных жителей

Строительство склада запланировано на территории, расположенной между улицами Парковой, Высокой и Полетной. Размещение объекта вблизи школы и жилых домов вызвало недовольство у местных жителей, которые боятся увеличения числа грузовых автомобилей и угрозы возгораний. Многие считают, что на этом месте лучше построить детские центры, магазины или больницу.