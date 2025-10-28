Прямо под окнами: склад Wildberries может появиться в посёлке Новинки Нижегородской области

Нижегородские власти назначили дату встречи с местными жителями для обсуждения строительства крупного логистического склада Wildberries в посёлке Новинки.
Об этом сообщили представители регионального Минграда в своих соцсетях.
Встреча состоится 8 ноября в 14:00 в школе № 132 по адресу: улица Парковая, 1А. На мероприятии выступят заместитель председателя облправительства Иван Каргин, уполномоченный по правам человека в регионе Оксана Кислицына и заместитель главы городской администрации Денис Скалкин, а также представители профильных министерств.
Строительство склада запланировано на территории, расположенной между улицами Парковой, Высокой и Полетной. Размещение объекта вблизи школы и жилых домов вызвало недовольство у местных жителей, которые боятся увеличения числа грузовых автомобилей и угрозы возгораний. Многие считают, что на этом месте лучше построить детские центры, магазины или больницу.
