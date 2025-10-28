Западная 4-дневка не для всех: почему Россия пока не может себе это позволить

Введение четырёхдневной рабочей недели для всех работников в России в настоящее время представляется невозможным.

Об этом заявил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с РИА Новости.

Потребности для сохранения ВВП

По словам эксперта, для сохранения текущего объёма валового внутреннего продукта (ВВП) требуется либо рост производительности труда на 20%, либо привлечение дополнительных 14 миллионов рабочих. Сафонов подчеркнул, что сохранить объёмы ВВП без роста производительности невозможно без повышения уровня заработной платы.

Дефицит кадров и сложности в здравоохранении

Профессор отметил, что в условиях нехватки специалистов будет затруднительно найти рабочую силу для медицинских учреждений, школ и детских садов. При этом некоторые коммерческие компании могут перейти на четырёхдневную неделю без потерь в заработной плате, повышая эффективность и сокращая бюрократию.

Зарубежные примеры

Сафонов также привел примеры из зарубежной практики: в Испании проект четырёхдневной недели был направлен на борьбу с молодёжной безработицей, а в Финляндии эксперименты в медицинской сфере показали эффективность в снижении нагрузки на персонал, но были приостановлены из-за нехватки кадров.