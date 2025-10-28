Развязка близко: акционеры определят, получит ли Илон Маск $1 трлн

Председатель совета директоров Tesla Робин Денхолм призвала акционеров поддержать выплату компенсационного пакета генеральному директору Илону Маску в размере около $1 трлн.

Фото: commons.wikimedia.org by Trevor Cokley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Илон Маск

Она предупредила, что в противном случае Маск может покинуть компанию. Это заявление было сделано в письме к акционерам перед ежегодным собранием, запланированным на 6 ноября, как сообщает Газета.Ru со ссылкой на CNBC News.

Роль Илона Маска в будущем Tesla

Денхолм подчеркнула, что без Илона Tesla рискует утратить значительную часть своей стоимости, так как оценка компании перестанет отражать её амбициозные цели. Она отметила, что Маск является ключевой фигурой для будущего автопроизводителя, особенно в свете текущих инициатив, включающих разработку полного автопилота (FSD) и роботов Optimus.

Сопротивление и критика предложения

Предложение о выплате, которое должно быть одобрено акционерами до 5 ноября, столкнулось с сопротивлением. Крупнейшая в мире консалтинговая фирма по доверенностям, Institutional Shareholder Services (ISS), рекомендовала голосовать против, назвав сумму "астрономической". Также группа профсоюзов и корпоративных наблюдателей начала кампанию против пакета, ссылаясь на возможный репутационный ущерб бренду из-за политической активности Маска.