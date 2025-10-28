Сделка века: Лукойл выставляет на продажу свои международные активы

Нефтяная компания "Лукойл" намерена продать свои международные активы в связи с введёнными против неё ограничениями.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Подписание договора

Причины продажи активов

В заявлении компании говорится, что ряд государств ввёл ограничительные меры в отношении "Лукойла" и его дочерних предприятий. В связи с этим компания начинает процесс продажи своих зарубежных активов, как пишет ТАСС.

Санкции и их последствия

Представители "Лукойла" уже принимают и рассматривают заявки от потенциальных покупателей. Напомним, 23 октября Минфин США объявил о введении санкций против крупнейших нефтяных компаний России, включая "Лукойл". Активы включены в санкционный список на основании указа 14024 за ведение деятельности в энергетическом секторе экономики РФ.