Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти ньокки тают во рту: раскройте секрет нежного теста и сливочного соуса с четырьмя видами сыра
Джиган выбрал адвоката: уже назначена дата беседы, которая решит судьбу звёздного брака
Камера ошиблась — а платить всё равно вам: как водителям отбиться от ложных штрафов
От саблезубых монстров до пушистых богинь — тайная история хищников, которые решили остаться с нами
Развязка близко: акционеры определят, получит ли Илон Маск $1 трлн
Андрей Рублёв наконец прервал серию поражений: что стоит за долгожданной победой в Париже
Простуда ушла — усталость осталась: витамины, которые реально возвращают энергию
Эти незаметные ошибки в зале ускоряют износ суставов — вот как тренироваться без травм
Самое медленное существо планеты: зачем природа создала животное, которое ест месяц и почти не моргает

Сделка века: Лукойл выставляет на продажу свои международные активы

0:53
Экономика

Нефтяная компания "Лукойл" намерена продать свои международные активы в связи с введёнными против неё ограничениями.

Подписание договора
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Подписание договора

Причины продажи активов

В заявлении компании говорится, что ряд государств ввёл ограничительные меры в отношении "Лукойла" и его дочерних предприятий. В связи с этим компания начинает процесс продажи своих зарубежных активов, как пишет ТАСС.

 Санкции и их последствия

Представители "Лукойла" уже принимают и рассматривают заявки от потенциальных покупателей. Напомним, 23 октября Минфин США объявил о введении санкций против крупнейших нефтяных компаний России, включая "Лукойл". Активы включены в санкционный список на основании указа 14024 за ведение деятельности в энергетическом секторе экономики РФ.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Три безобидные привычки хозяев, которые убивают кошек чуть ли не ежедневно
Домашние животные
Три безобидные привычки хозяев, которые убивают кошек чуть ли не ежедневно
После тыквы земля заболевает: растения, которым нельзя туда даже приближаться
Садоводство, цветоводство
После тыквы земля заболевает: растения, которым нельзя туда даже приближаться
Ходячие мертвецы дикой природы: кого человечество рискует потерять уже в ближайшие десятилетия
Домашние животные
Ходячие мертвецы дикой природы: кого человечество рискует потерять уже в ближайшие десятилетия
Популярное
На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии

Ещё одна из основ экономики Германии (наряду с автопроизводством) — химическая промышленность — переживает глубокий структурный кризис.

На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Тело, которое вырастает заново: что происходит с человеком, когда спорт становится привычкой
Зимние гости: кого из дачных любимцев стоит пригласить в квартиру — кусочек лета на подоконнике
Главный рубеж обороны: Россия отказалась от соглашения по оружейному плутонию Любовь Степушова Осенняя сырость: странные места, где прячется плесень — не дайте ей шанса Валерия Жемчугова Невероятные моторы: какие автомобили пройдут больше 1 млн километров Сергей Милешкин
После укропа грядка словно проклята — но один овощ снимает это проклятие за сезон
Политический взрыв в Ирландии: Коннолли сорвала маску с НАТО, Европа в смятении
Опасные лекарства из прошлого: препараты, которые до сих пор продаются в России, но запрещены в мире
Опасные лекарства из прошлого: препараты, которые до сих пор продаются в России, но запрещены в мире
Последние материалы
Сделка века: Лукойл выставляет на продажу свои международные активы
Забудьте про утюг: 3 кубика льда в стиральной машине — и ваши вещи идеально гладкие
Эти машины живут дольше браков: рейтинг надёжности 2025 лишил интриги — победитель очевиден
Осторожно, ваши данные: 183 млн паролей утекли в сеть — что делать
Каждый упавший волос — следствие сбоя внутри: где искать источник проблемы — в голове или в крови
С виду капризный, а на деле непотопляемый: растение, которое переживёт забывчивого хозяина
Хрустящий кокос, нежная начинка: раскрыт главный секрет домашних конфет — справится даже новичок
Ни один родственник этого не сделал: Слава вытащила гражданского мужа из лап смертельного недуга
Невероятное рядом: Китай открывает дверь в мир будущего, где технологии правят балом
Вы выжимаете максимум, а тело не отвечает? Возможно, виноват не тренер, а этот гормон
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.