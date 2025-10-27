Нефтяной гигант в кризисе? Валовая прибыль Татнефти обвалилась

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:43
Экономика

Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ снизилась на 39,33% и составила 104,6 млрд рублей согласно отчётности компании.

Деньги
Фото: pixabay.com is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Деньги

Сокращение выручки и валовой прибыли

Выручка компании уменьшилась с 1,15 трлн рублей до 1,04 трлн рублей. Валовая прибыль также упала до 233,02 млрд рублей, в то время как годом ранее она составляла 323,62 млрд рублей.

Доналоговая прибыль и прибыль от продаж

Доналоговая прибыль составила 130,92 млрд рублей, что является снижением на 42,25% по сравнению с 226,7 млрд рублей годом ранее. Прибыль от продаж сократилась почти на 35% и составила 149,89 млрд рублей, по сравнению с 230,425 млрд рублей за аналогичный период 2024 года.

"Татнефть" — один из крупнейших игроков на рынке

"Татнефть" занимает одно из ведущих мест в России по объёмам добычи нефти. Основным акционером компании является Республика Татарстан, владеющая 34% обыкновенных акций. Примерно 3% составляют казначейские акции, а 13% размещено в виде ADR. Остальные 50% акций принадлежат другим акционерам, пишет ТАСС.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
