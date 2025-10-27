Торговая война отменяется? Мексика избежала пошлинного удара от США

Соединённые Штаты не будут вводить 1 ноября повышенные 30-процентные пошлины на мексиканские товары.

Фото: commons.wikimedia.org by Jorge Mendoza, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Флаг Мексики

Об этом заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум, подчеркнув, что стороны договорились продлить торговые переговоры "ещё на несколько недель", сообщает агентство Reuters.

Переговоры между лидерами

По словам Шейнбаум, она провела телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которых стороны пришли к компромиссу по ряду пунктов нового торгового соглашения. Главной целью стало сохранение стабильности в экономических отношениях между странами, где взаимный товарооборот ежегодно превышает $850 млрд.

"На данный момент ситуация складывается не так, чтобы с 1 ноября вступили в силу особые пошлины", — сказала президент Мексики Клаудия Шейнбаум.

Ранее Вашингтон согласился приостановить повышение пошлин с 25% до 30% на 90 дней, чтобы дать сторонам время для заключения нового торгового соглашения. Срок этой паузы истекал в начале ноября.

Контекст и причины торгового конфликта

В апреле Трамп объявил о введении новой системы пошлин на импорт товаров из 185 стран. Базовая ставка составила 10%, однако для отдельных государств она оказалась значительно выше:

34% — для Китая,

46% — для Вьетнама,

20% — для стран Европейского союза.

Такие меры были направлены на защиту американских производителей и сокращение дефицита торгового баланса, однако вызвали волну ответных действий со стороны партнёров США, включая Мексику.

Последствия для торговли и логистики

С августа Мексика временно приостановила отправку почтовых посылок в США из-за введения новых американских тарифов. Это решение стало следствием вступления в силу в США исполнительного указа №14324, который отменил освобождение от налогов для товаров стоимостью менее $800.

Изменения особенно затронули малый бизнес, который активно использовал онлайн-торговлю и кроссбордер-доставку. Теперь компании вынуждены искать обходные пути — через посредников или складские центры в третьих странах.

Что будет дальше

Продление переговоров дало шанс на деэскалацию торгового конфликта. Аналитики отмечают, что обе страны заинтересованы в компромиссе: США зависят от поставок автокомпонентов, электроники и сельхозпродукции из Мексики, а для мексиканской экономики американский рынок остаётся ключевым.

Эксперты не исключают, что в ближайшие недели стороны могут заключить временное соглашение, которое позволит сохранить нынешний уровень пошлин и избежать ударов по промышленности обеих стран.