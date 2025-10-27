Новый игрок бросает перчатку Nvidia: грядёт переворот в мире искусственного интеллекта

В мире высоких технологий назревает новая конкуренция. Компания Qualcomm, известная своими мобильными процессорами, официально заявила о создании собственных чипов для искусственного интеллекта — AI200 и AI250. Первый поступит в продажу в 2026 году, второй — годом позже. Анонс стал мощным сигналом для рынка: акции компании тут же подскочили на 15%.
По данным CNBC, выход Qualcomm в этот сегмент означает появление серьезного соперника для Nvidia, которая сейчас удерживает около 90% рынка графических процессоров, применяемых для обучения и работы ИИ-моделей.
До недавнего времени Qualcomm ассоциировалась в первую очередь с мобильными технологиями и беспроводной связью. Её процессоры Snapdragon и нейронные модули Hexagon NPU широко используются в смартфонах и ноутбуках. Теперь же компания решает выйти за пределы привычной ниши и предложить решения для центров обработки данных.
AI200 и AI250 будут не столько обучать модели, сколько обеспечивать их эффективную работу — запуск и исполнение. Такой подход ориентирован на снижение затрат дата-центров, ведь, по словам представителей компании, их серверные системы потребляют около 160 кВт на стойку — примерно столько же, сколько GPU-серверы Nvidia, но при этом обходятся дешевле в эксплуатации.
Чтобы закрепиться в сегменте ИИ, Qualcomm делает ставку на экономичность и модульность своих систем. Чипы компании будут работать в составе масштабируемых стоек, где можно объединять десятки процессоров в единый вычислительный узел. При этом производитель не раскрывает, сколько именно нейронных процессоров (NPU) сможет работать в одной системе, а также не сообщает примерную стоимость оборудования.
По данным СМИ, эти решения должны стать привлекательными для небольших и средних дата-центров, которым важны не только скорость, но и энергоэффективность.
Аналитики McKinsey прогнозируют, что к 2030 году мировые инвестиции в строительство и оснащение дата-центров достигнут $6,7 трлн. Причём основной рост будет обеспечен именно системами, созданными под нужды ИИ.
В этом контексте стратегия Qualcomm выглядит своевременной: спрос на альтернативу Nvidia растёт. Уже в октябре OpenAI объявила, что рассматривает возможность закупки процессоров AMD, а такие гиганты, как Google, Microsoft и Amazon, активно разрабатывают собственные ускорители.
"Разработка ИИ-чипов Qualcomm означает появление нового конкурента Nvidia", — отметил телеканал CNBC.
Если новая линейка Qualcomm окажется успешной, рынок ждёт тектонический сдвиг. Nvidia, хоть и удерживает доминирование, уже сталкивается с проблемами поставок и высокой стоимостью своих GPU.
AI-чипы Qualcomm могут стать "золотой серединой" между производительностью и доступностью, особенно для компаний, не нуждающихся в гигантских кластерах. Для рынка это значит больше выбора и потенциальное снижение цен.
|Плюсы
|Минусы
|Высокая энергоэффективность
|Отсутствие данных о реальной производительности
|Меньшая стоимость эксплуатации
|Не раскрыта стоимость
|Масштабируемая архитектура
|Ограниченный опыт в серверном сегменте
|Возможность объединения чипов в стойки
|Старт продаж — не ранее 2026 года
|Опора на наработки архитектуры Hexagon
|—
Миф: только Nvidia способна производить чипы для ИИ.
Правда: рынок стремительно расширяется — свои решения создают AMD, Google, Amazon и теперь Qualcomm.
Миф: энергоэффективные чипы всегда уступают по производительности.
Правда: новая архитектура Qualcomm показывает, что экономичность не обязательно означает слабость.
Миф: ИИ-чипы применимы только для обучения моделей.
Правда: большинство систем, наоборот, нуждаются в мощностях для их выполнения, а не обучения.
Qualcomm уже не впервые делает попытку выхода на новые рынки. В 2010-х она экспериментировала с ARM-процессорами для серверов, но тогда проект не получил развития. Сегодня ситуация иная: мир ИИ нуждается в новых поставщиках оборудования, а опыт Qualcomm в оптимизации мобильных процессоров даёт компании реальное преимущество.
Qualcomm была основана в 1985 году и начинала как разработчик спутниковой связи.
В 2025 году Qualcomm заключила соглашение с Humain из Саудовской Аравии о поставке ИИ-систем на 200 МВт мощности.
