Электричество за счёт отчаяния: Украина запустила все 9 реакторов на АЭС, но тьма никуда не делась

Экономика

На Украине запустили все девять реакторов на атомных электростанциях, пишет EADaily.

Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Испуганный человек с телефоном

Это решение стало следствием катастрофической нехватки электроэнергии после ответных ударов российской армии. Последний, девятый реактор, был выведен из ремонта в прошедшую пятницу.

Бывший министр энергетики Украины Ольга Богуславец пояснила, что:

производство электроэнергии ГЭС ограничено текущими мощностями и водными ресурсами;

выработка на ТЭС и ТЭЦ сократилась из-за атак на энергетическую инфраструктуру;

производство электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) зависит от сезонных погодных условий.

Импорт электроэнергии из ЕС

Во время массовых отключений без электроэнергии оставалось до половины потребителей. Также стало известно, что импорт электроэнергии из ЕС достиг предела. 24 октября закупки подскочили до 18,2 ГВт-ч, но это всё ещё ниже лимита мощности европейского оператора в 2,1 ГВт.

Запуск реакторов и кризис энергоснабжения

Запуск девятого реактора несколько сгладил кризис, но это лишь временное решение. 27 октября объём закупок из-за границы может снизиться до 10,2 ГВт-ч, однако это не решает проблему, поскольку удары наносятся не только по электростанциям, но и подстанциям.

Оператор энергосистемы Украины сообщил о введении графиков ограничения мощности для промышленности.

Перспективы будущего

Общая мощность реакторов на трёх АЭС составляет немногим менее 8 ГВт и является основным источником электроэнергии в стране. Однако дальнейшие действия ВСУ могут продолжить разрушение украинской энергосистемы. Экс-глава минэнерго Украины подчёркивает, что эта зима может стать гораздо тяжелее всех предыдущих, и ситуация требует серьёзного анализа и реакции.