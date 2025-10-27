Искусственные ёлки захватили Новый год: трёхметровое чудо теперь стоит, как отпуск

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:10
Экономика

В России отмечается увеличение спроса на искусственные новогодние ёлки.

Новогодняя елка, елочные игрушки
Фото: commons.wikimedia.org by Tj Holowaychuk, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Новогодняя елка, елочные игрушки

Согласно информации, предоставленной доцентом кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольгой Лебединской, в текущем году начальная стоимость такой ели превышает 1000 рублей, а модели с дополнительным украшением оцениваются примерно в 6 тысяч рублей.

Анализ рынка искусственных елей

Эксперт подчёркивает, что за последние три года объём рынка искусственных ёлок в денежном выражении в 2,3 раза превзошёл рынок живых новогодних деревьев. Прогнозируется, что в ближайшие три года российский рынок искусственных ёлок продолжит расти в среднем на 5% ежегодно, при этом доля импорта постепенно сократится.

Основные российские производители искусственных новогодних елей сосредоточены в таких городах, как Коломна, Владимир, Севастополь и Москва.

Ценовые тенденции на искусственные ели

На данный момент минимальная цена качественной искусственной елки высотой 120 см составляет около 1118 рублей, что на 20% ниже, чем в конце ноября 2024 года.

Модели с подсветкой и дополнительным декором стоят дороже. Средняя цена такого изделия составляет примерно 5870 рублей, что на 7% выше, чем годом ранее.

Высококачественные ели высотой до двух метров продаются по цене примерно от 6 до 7,5 тысячи рублей, а самые высокие образцы, достигающие 240 см, предлагаются за 40 тысяч рублей, пишет Life. ru.

Наибольшим спросом у покупателей с высокими запросами пользуются ёлки без игрушек. Максимальная стоимость трёхметровой ели без украшений составляет 230-250 тысяч рублей, в то время как самую дорогую украшенную ель можно приобрести за 125 тысяч рублей, отметила Ольга Лебединская.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
