Финансовая перезагрузка: кому могут списать кредиты

2:23
Экономика

По словам юриста Дмитрия Кваши, граждане РФ имеют право на аннулирование большей части своей задолженности, за исключением определённых видов долгов. 

списали кредит
Фото: commons.wikimedia.org by Bestabo Comparateur, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
списали кредит

Кому доступно и какие исключения

Это право предоставляется лицам, находящимся в тяжёлом финансовом положении и не имеющим возможности расплатиться по своим обязательствам.

Кваша подчеркнул, что речь идёт о людях, чей доход не позволяет рассчитывать на погашение долга в будущем, и у которых нет ценного имущества, кроме единственного жилья. Процедура банкротства физических лиц призвана освободить граждан от долгового бремени, позволить им вернуться к финансовой стабильности и выйти из тени. Воспользоваться ей повторно можно не раньше, чем через пять лет, как сообщает сайт Москва 24.

Какие долги не подлежат списанию

Существуют исключения из правил списания долгов. К ним относятся алименты на детей, так как ребёнок не должен страдать от финансовой несостоятельности родителей. Также не списываются долги по субсидиарной ответственности, возникшие в результате неправомерных действий, а также задолженности, связанные с причинением вреда жизни или здоровью.

Имущественное положение и возможные ограничения

В рамках процедуры банкротства рассматривается имущественное положение должника. Единственное жилье сохраняется, если оно не является чрезмерно роскошным. Сделки, совершенные за три года до банкротства, могут быть оспорены, если будет доказано, что гражданин пытался скрыть имущество.

Кроме того, в течение пяти лет после банкротства гражданин не сможет заниматься предпринимательской деятельностью и занимать руководящие должности в финансовой сфере. Это связано с тем, что непосильные долги часто препятствуют официальному трудоустройству и вынуждают людей работать неофициально.

Как улучшить кредитную историю после банкротства

Для восстановления кредитной истории рекомендуется начинать с небольших целевых займов, которые можно погасить без просрочек. Это позволит улучшить кредитную историю за 1,5-2 года и открыть возможность для получения более крупных кредитов. Следует избегать обращений в микрофинансовые организации.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
