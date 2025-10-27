Богатство под прицелом: ключевая битва за бюджет Франции в разгаре

Экономика

Социалистическая партия Франции настойчиво предупреждает о возможной отставке премьер-министра Себастьяна Лекорню, если в проекте бюджета на предстоящий год не будет предусмотрено существенное увеличение налогов для лиц с высокими доходами.

Фото: commons.wikimedia.org by Frédéric BISSON, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Франции

Действующее правительство Франции до настоящего момента последовательно отвергало любые инициативы о введении единого налога на богатство. Рассмотрение поправок к бюджету, включающих предложения по налогообложению крупнейших состояний во Франции, было перенесено на заключительные дни текущей недели, пишет Bloomberg.

"В ситуации, когда сверхбогатые люди и транснациональные корпорации не готовы внести ощутимый вклад — и мы, безусловно, предлагаем соответствующие меры — необходимых средств для сбалансирования бюджета будет недостаточно, что неизбежно приведёт к перекладыванию финансового бремени на рядовых граждан", — заявил Борис Валло, лидер социалистической фракции в Национальном собрании, в своём выступлении на радио RTL в понедельник.