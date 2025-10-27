Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Западноевропейские правительства все больше желают прекращения американской экономической помощи... — писала газета Известия 28 октября 1952 года
Гормон счастья у собаки включается не от еды: вот что нужно питомцу для настоящей эйфории
Укусы, которые сводят с ума и не дают спать ночами: как снять зуд и не расчесать кожу до крови
Война под землёй: как распознать и чем обработать почву, чтобы избавиться от личинок майского жука
Машина замолчала на холоде: простые приёмы, которые вернут её к жизни
Битва за тюменское небо: как дроны заставляют регион жить в офлайне
Мошенники знали психологию лучше всех: как они использовали главную слабость Ларисы Долиной
Пышный, как облако, и сладкий, как воспоминание: манник, который не черствеет
Тренерский крах: турецкий клуб вышвырнул Личку после 10 туров — что случилось

В поисках чёрного золота без геополитики: Индия бросает вызов энергетическим правилам мира

5:09
Экономика

В октябре 2025 года Индия резко нарастила импорт американской нефти — объёмы достигли 540 тысяч баррелей в сутки. Это рекордный показатель за последние три года, сообщило издание The Economic Times со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

Перевозка нефти
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Перевозка нефти

Рост поставок стал отражением новой политики Нью-Дели — стремления укрепить энергетическую независимость и одновременно сгладить отношения с Вашингтоном после торговых разногласий.

Баланс между экономикой и политикой

После того как администрация Дональда Трампа ввела 50-процентные пошлины на ряд индийских товаров, торговый диалог между странами заметно осложнился. Однако в последние месяцы Индия активно ищет баланс между экономической целесообразностью и геополитическими рисками.

По оценке аналитиков Kpler, Индия преследует сразу несколько целей:
• укрепить энергетическую безопасность;
• создать стратегические запасы нефти;
• сохранить гибкость в условиях давления со стороны США, требующих сокращения закупок российской нефти.

"Индия руководствуется исключительно экономическими целями при закупке нефти и СПГ на мировом рынке, а не геополитикой, правительство не вмешивается в решения государственных нефтяных компаний", — заявили источники издания The Times of India в правительстве республики.

Поставки и динамика

По данным Kpler, в ноябре объём импорта нефти из США может составить около 450 тыс. баррелей в сутки — это на 50% больше среднего уровня текущего года (300 тыс. баррелей). При этом эксперты предупреждают: дальнейший рост ограничен.

Причины:

  1. длинное время транспортировки американской нефти;

  2. высокая стоимость фрахта;

  3. технологические сложности переработки американской нефти на индийских НПЗ.

Россия остаётся главным партнёром Индии: в сентябре доля российских поставок достигла 33,3%. Однако, как показывают данные, США постепенно усиливают позиции, особенно на фоне падения закупок из Ирана и Венесуэлы.

Как Индия диверсифицирует энергетику

Чтобы не зависеть от одного региона, Нью-Дели строит стратегию «энергетического микса». Индийские НПЗ покупают нефть более чем у 30 стран, комбинируя сорта и логистические схемы.

Страна также активно инвестирует в модернизацию нефтепереработки — строятся новые терминалы и хранилища, чтобы принимать нефть с разными характеристиками.

Более того, Индия расширяет закупки сжиженного природного газа (СПГ). Но здесь наблюдается спад: за девять месяцев 2025 года импорт американского СПГ сократился до 2 млн тонн против 5 млн тонн годом ранее.

А что если США ужесточат условия торговли

Если Белый дом введёт новые ограничения или санкции, Индия может временно переориентироваться на ближневосточные страны — Ирак, Саудовскую Аравию, ОАЭ. Кроме того, в запасе остаётся сотрудничество с Россией, которая продолжает предоставлять нефть со скидками.

Эксперты отмечают, что Индия будет принимать решения исключительно исходя из внутренних экономических интересов. Санкционные ограничения, по мнению аналитиков, могут повлиять на темпы импорта, но не на общую стратегию энергетической диверсификации.

Плюсы и минусы импорта нефти из США

Плюсы Минусы
Снижение зависимости от Ближнего Востока и России Высокая стоимость фрахта
Повышение энергетической безопасности Длительное время доставки
Расширение стратегических резервов Сложности переработки американской нефти
Улучшение отношений с Вашингтоном Волатильность мировых цен

FAQ

Какую долю в импорте Индии занимает американская нефть?
Около 6% по итогам 2025 года, против 10% годом ранее.

Что с поставками СПГ из США?
Они сократились в 2,5 раза из-за изменения ценовой конъюнктуры и конкуренции со стороны Катара.

Мифы и правда

Миф 1. Индия покупает нефть у США по политическим мотивам.
Правда: решения принимаются исходя из экономической выгоды и потребностей рынка.

Миф 2. Американская нефть полностью заменит российскую.
Правда: её доля пока мала — треть от объёма поставок из России.

Миф 3. Индийские НПЗ не способны перерабатывать нефть из США.
Правда: предприятия модернизируются и уже успешно работают с тяжёлыми сортами.

Интересные факты

  1. Индия — третий по величине потребитель нефти в мире после Китая и США.

  2. Более 85% потребляемой нефти страна импортирует.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Ходячие мертвецы дикой природы: кого человечество рискует потерять уже в ближайшие десятилетия
Домашние животные
Ходячие мертвецы дикой природы: кого человечество рискует потерять уже в ближайшие десятилетия
После тыквы земля заболевает: растения, которым нельзя туда даже приближаться
Садоводство, цветоводство
После тыквы земля заболевает: растения, которым нельзя туда даже приближаться
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Домашние животные
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Популярное
На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии

Ещё одна из основ экономики Германии (наряду с автопроизводством) — химическая промышленность — переживает глубокий структурный кризис.

На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Тело, которое вырастает заново: что происходит с человеком, когда спорт становится привычкой
Зимние гости: кого из дачных любимцев стоит пригласить в квартиру — кусочек лета на подоконнике
Главный рубеж обороны: Россия отказалась от соглашения по оружейному плутонию Любовь Степушова Осенняя сырость: странные места, где прячется плесень — не дайте ей шанса Валерия Жемчугова Невероятные моторы: какие автомобили пройдут больше 1 млн километров Сергей Милешкин
Политический взрыв в Ирландии: Коннолли сорвала маску с НАТО, Европа в смятении
После укропа грядка словно проклята — но один овощ снимает это проклятие за сезон
Опасные лекарства из прошлого: препараты, которые до сих пор продаются в России, но запрещены в мире
Опасные лекарства из прошлого: препараты, которые до сих пор продаются в России, но запрещены в мире
Последние материалы
Гормон счастья у собаки включается не от еды: вот что нужно питомцу для настоящей эйфории
Укусы, которые сводят с ума и не дают спать ночами: как снять зуд и не расчесать кожу до крови
Война под землёй: как распознать и чем обработать почву, чтобы избавиться от личинок майского жука
Машина замолчала на холоде: простые приёмы, которые вернут её к жизни
В поисках чёрного золота без геополитики: Индия бросает вызов энергетическим правилам мира
Битва за тюменское небо: как дроны заставляют регион жить в офлайне
Мошенники знали психологию лучше всех: как они использовали главную слабость Ларисы Долиной
Пышный, как облако, и сладкий, как воспоминание: манник, который не черствеет
Тренерский крах: турецкий клуб вышвырнул Личку после 10 туров — что случилось
28 октября: День освобождения Украины, сухой закон и загадка взрыва линкора
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.