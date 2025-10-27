В поисках чёрного золота без геополитики: Индия бросает вызов энергетическим правилам мира

В октябре 2025 года Индия резко нарастила импорт американской нефти — объёмы достигли 540 тысяч баррелей в сутки. Это рекордный показатель за последние три года, сообщило издание The Economic Times со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

Рост поставок стал отражением новой политики Нью-Дели — стремления укрепить энергетическую независимость и одновременно сгладить отношения с Вашингтоном после торговых разногласий.

Баланс между экономикой и политикой

После того как администрация Дональда Трампа ввела 50-процентные пошлины на ряд индийских товаров, торговый диалог между странами заметно осложнился. Однако в последние месяцы Индия активно ищет баланс между экономической целесообразностью и геополитическими рисками.

По оценке аналитиков Kpler, Индия преследует сразу несколько целей:

• укрепить энергетическую безопасность;

• создать стратегические запасы нефти;

• сохранить гибкость в условиях давления со стороны США, требующих сокращения закупок российской нефти.

"Индия руководствуется исключительно экономическими целями при закупке нефти и СПГ на мировом рынке, а не геополитикой, правительство не вмешивается в решения государственных нефтяных компаний", — заявили источники издания The Times of India в правительстве республики.

Поставки и динамика

По данным Kpler, в ноябре объём импорта нефти из США может составить около 450 тыс. баррелей в сутки — это на 50% больше среднего уровня текущего года (300 тыс. баррелей). При этом эксперты предупреждают: дальнейший рост ограничен.

Причины:

длинное время транспортировки американской нефти; высокая стоимость фрахта; технологические сложности переработки американской нефти на индийских НПЗ.

Россия остаётся главным партнёром Индии: в сентябре доля российских поставок достигла 33,3%. Однако, как показывают данные, США постепенно усиливают позиции, особенно на фоне падения закупок из Ирана и Венесуэлы.

Как Индия диверсифицирует энергетику

Чтобы не зависеть от одного региона, Нью-Дели строит стратегию «энергетического микса». Индийские НПЗ покупают нефть более чем у 30 стран, комбинируя сорта и логистические схемы.

Страна также активно инвестирует в модернизацию нефтепереработки — строятся новые терминалы и хранилища, чтобы принимать нефть с разными характеристиками.

Более того, Индия расширяет закупки сжиженного природного газа (СПГ). Но здесь наблюдается спад: за девять месяцев 2025 года импорт американского СПГ сократился до 2 млн тонн против 5 млн тонн годом ранее.

А что если США ужесточат условия торговли

Если Белый дом введёт новые ограничения или санкции, Индия может временно переориентироваться на ближневосточные страны — Ирак, Саудовскую Аравию, ОАЭ. Кроме того, в запасе остаётся сотрудничество с Россией, которая продолжает предоставлять нефть со скидками.

Эксперты отмечают, что Индия будет принимать решения исключительно исходя из внутренних экономических интересов. Санкционные ограничения, по мнению аналитиков, могут повлиять на темпы импорта, но не на общую стратегию энергетической диверсификации.

Плюсы и минусы импорта нефти из США

Плюсы Минусы Снижение зависимости от Ближнего Востока и России Высокая стоимость фрахта Повышение энергетической безопасности Длительное время доставки Расширение стратегических резервов Сложности переработки американской нефти Улучшение отношений с Вашингтоном Волатильность мировых цен

FAQ

Какую долю в импорте Индии занимает американская нефть?

Около 6% по итогам 2025 года, против 10% годом ранее.

Что с поставками СПГ из США?

Они сократились в 2,5 раза из-за изменения ценовой конъюнктуры и конкуренции со стороны Катара.

Мифы и правда

Миф 1. Индия покупает нефть у США по политическим мотивам.

Правда: решения принимаются исходя из экономической выгоды и потребностей рынка.

Миф 2. Американская нефть полностью заменит российскую.

Правда: её доля пока мала — треть от объёма поставок из России.

Миф 3. Индийские НПЗ не способны перерабатывать нефть из США.

Правда: предприятия модернизируются и уже успешно работают с тяжёлыми сортами.

Интересные факты

Индия — третий по величине потребитель нефти в мире после Китая и США. Более 85% потребляемой нефти страна импортирует.