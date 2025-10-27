Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ваша кожа под глазами скажет вам спасибо: секреты борьбы с темными кругами
Не алюминий опасен, а дезинформация: как мода на безалюминиевые дезодоранты запутала людей
Старый русский снаряд — новый фитнес-хит: как гиря прокачивает всё тело за 30 минут
Новая соседка Земли: суперземля GJ 251c может стать первым подтверждением внеземной жизни
Богатство под прицелом: ключевая битва за бюджет Франции в разгаре
Ежемалина — гибрид, который переписал историю ягод: вкус, урожай и сила двух миров
Дом задышит — и вы вместе с ним: вещи, которые крадут воздух, свет и энергию квартиры
Самойлова и Джиган снова вместе? Почему звёздную пару заподозрили в пиаре на фоне развода
Рога длиной в два с половиной метра: что скрывают самые загадочные коровы планеты

Цены растут, кошельки худеют: как россияне адаптируются к новой реальности

2:24
Экономика

Осень 2025 года отметилась важными изменениями в том, как россияне делают покупки.

в магазине
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
в магазине

В условиях экономической нестабильности и постоянного роста цен на продукты граждане начали искать пути для сокращения своих расходов.

Спрос на бюджетные товары растёт

Аналитики отмечают, что крупнейшие ритейлы фиксируют падение продаж дорогих товаров, в то время как спрос на бюджетные позиции продолжает расти.

Преподаватель РЭУ им. Плеханова и эксперт в сфере экономики Юлия Шайхразеева в интервью ИА RuNews24.ru подчеркнула важные аспекты текущей ситуации.

Сокращение продаж в крупных сетях

Согласно последним данным, продажи в крупных торговых сетях существенно сократились. Интерес к высококачественным и дорогим продуктам упал, в то время как выручка жёстких дискаунтеров выросла на 27%. Это указывает на переход покупателей к ультрабюджетным магазинам и формирование новых потребительских привычек.

Экономическая адаптация россиян

"Ситуация на рынке продовольствия отражает более широкий экономический климат в стране. Россияне вынуждены адаптироваться к новому уровню доходов, меняя свои предпочтения в пользу более доступных товаров", — отметила Шайхразеева.

Этот может вызвать системные изменения в структуре рынка и новые тренды в ритейле.

Риски для ритейлеров

Ритейлеры предупреждают, что заморозка цен на продукты может снизить их прибыль до рекордно низкого уровня — менее 2%. Это создает дополнительные риски, особенно для малых и средних предприятий, которые чаще всего страдают в сложной экономической ситуации.

"Чтобы выжить в сложившихся условиях, ритейлерам необходимо оптимизировать свои бизнес-процессы и находить новые подходы к удовлетворению потребительского спроса", — подчёркивает Юлия.

Взгляд в будущее

Текущая экономическая ситуация в России и новые потребительские привычки ставят перед ритейлерами серьезные вызовы. Переход к ультрабюджетным товарам становится необходимостью для многих россиян. Несмотря на сложности, эксперт отмечает, что в таких условиях имеются возможности для адаптации и роста на рынке.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Садоводство, цветоводство
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Наука и техника
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Евросоюзу грозит крах: 238 миллиардов долларов под угрозой из-за одного решения
Экономика и бизнес
Евросоюзу грозит крах: 238 миллиардов долларов под угрозой из-за одного решения
Популярное
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром

Осенний посев алиссума способен превратить обычный участок в белоснежное поле уже к маю. Простая технология без полива и хлопот — и сад зацветает сам.

Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии
Главный рубеж обороны: Россия отказалась от соглашения по оружейному плутонию Любовь Степушова Осенняя сырость: странные места, где прячется плесень — не дайте ей шанса Валерия Жемчугова Невероятные моторы: какие автомобили пройдут больше 1 млн километров Сергей Милешкин
После тыквы земля заболевает: растения, которым нельзя туда даже приближаться
Забудьте про теплицы: новые сорта помидоров растут даже на ветру и радуют урожаем
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Последние материалы
Избыточный вес — не единственная причина второго подбородка: узнайте, что еще влияет
Цены растут, кошельки худеют: как россияне адаптируются к новой реальности
История под фундаментом: археологи обнаружили кладбище домонгольской Руси
Микроскопические монстры рядом: кто прячется под вашей кожей и как их распознать
Машина тормозит сама? Водители недооценивают приём, который спасает тормоза и кошелёк
Необычный способ, который переворачивает всё: морковь растёт ровной и сладкой без усилий
Нежное тесто, тающий творог: рецепт пирожков, который полюбит вся семья
Секрет медвежьего сна: почему одни роют, другие прячутся, а третьи строят пентхаус в сугробе
Мария Кожевникова мечтает о пятом ребенке: как перенёсшая онкологию подруга вдохновила актрису
Главный рубеж обороны: Россия отказалась от соглашения по оружейному плутонию
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.