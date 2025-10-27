Цены растут, кошельки худеют: как россияне адаптируются к новой реальности

Осень 2025 года отметилась важными изменениями в том, как россияне делают покупки.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info в магазине

В условиях экономической нестабильности и постоянного роста цен на продукты граждане начали искать пути для сокращения своих расходов.

Спрос на бюджетные товары растёт

Аналитики отмечают, что крупнейшие ритейлы фиксируют падение продаж дорогих товаров, в то время как спрос на бюджетные позиции продолжает расти.

Преподаватель РЭУ им. Плеханова и эксперт в сфере экономики Юлия Шайхразеева в интервью ИА RuNews24.ru подчеркнула важные аспекты текущей ситуации.

Сокращение продаж в крупных сетях

Согласно последним данным, продажи в крупных торговых сетях существенно сократились. Интерес к высококачественным и дорогим продуктам упал, в то время как выручка жёстких дискаунтеров выросла на 27%. Это указывает на переход покупателей к ультрабюджетным магазинам и формирование новых потребительских привычек.

Экономическая адаптация россиян

"Ситуация на рынке продовольствия отражает более широкий экономический климат в стране. Россияне вынуждены адаптироваться к новому уровню доходов, меняя свои предпочтения в пользу более доступных товаров", — отметила Шайхразеева.

Этот может вызвать системные изменения в структуре рынка и новые тренды в ритейле.

Риски для ритейлеров

Ритейлеры предупреждают, что заморозка цен на продукты может снизить их прибыль до рекордно низкого уровня — менее 2%. Это создает дополнительные риски, особенно для малых и средних предприятий, которые чаще всего страдают в сложной экономической ситуации.

"Чтобы выжить в сложившихся условиях, ритейлерам необходимо оптимизировать свои бизнес-процессы и находить новые подходы к удовлетворению потребительского спроса", — подчёркивает Юлия.

Взгляд в будущее

Текущая экономическая ситуация в России и новые потребительские привычки ставят перед ритейлерами серьезные вызовы. Переход к ультрабюджетным товарам становится необходимостью для многих россиян. Несмотря на сложности, эксперт отмечает, что в таких условиях имеются возможности для адаптации и роста на рынке.