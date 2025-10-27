Двуликая коммуналка: где таится опасность, а где — возможности для инвестора

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Финансовый аналитик и инвестор Николай Моженков предупреждает о рисках, связанных с приобретением комнаты в коммунальной квартире.

Фото: unsplash.com by Patrick Perkins is licensed under Free to use under the Unsplash License комната

В интервью MoneyTimes эксперт рассказал о подводных камнях такой покупки.

Цена и возможные риски

Моженков отмечает, что низкая цена на такую недвижимость может скрывать серьёзные риски.

Он предостерегает от неправильного оформления документов и ненадёжных соседей.

Кроме того, стоит учитывать проблемы с ремонтом общих зон.

Инвестиции в коммунальную квартиру

Несмотря на все риски, Моженков считает, что вложения в такие небольшие квадратные метры могут быть неплохим вариантом инвестиций.

"Неважно, вкладываете в одну комнату, в две комнаты, в маленькую однокомнатную квартиру, большую, или в этажи. Это всегда считалось консервативной, долгосрочной инвестицией. Это тоже имеет место быть, нужно подойти к этому очень правильно, чётко для того, чтобы потом не потерять", — заключил эксперт.