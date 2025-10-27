Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мария Кожевникова мечтает о пятом ребенке: как перенёсшая онкологию подруга вдохновила актрису
Секрет медвежьего сна: почему одни роют, другие прячутся, а третьи строят пентхаус в сугробе
Забудьте о ломкости ресниц: неожиданные ошибки, разрушающие их здоровье
Слёзы Инстасамки в интервью Собчак: почему артистка вернулась в Россию
Обрезка растений, которая может разрушить ваш сад: избегайте этих ошибок
Булгур с овощами и мясом: как приготовить сытное блюдо за 25 минут
Совкомбанк предоставил возобновляемую кредитную линию ПАО РусГидро в объёме 20 млрд рублей
7 шагов к жизни без диабета: перестаньте винить во всём сахар, начните делать это
Дубай не прощает легкомыслия: эти мелочи превращаются в штрафы на отдыхе в Эмиратах

Двуликая коммуналка: где таится опасность, а где — возможности для инвестора

1:06
Экономика

Финансовый аналитик и инвестор Николай Моженков предупреждает о рисках, связанных с приобретением комнаты в коммунальной квартире.

комната
Фото: unsplash.com by Patrick Perkins is licensed under Free to use under the Unsplash License
комната

В интервью MoneyTimes эксперт рассказал о подводных камнях такой покупки.

Цена и возможные риски

Моженков отмечает, что низкая цена на такую недвижимость может скрывать серьёзные риски.

Он предостерегает от неправильного оформления документов и ненадёжных соседей.

Кроме того, стоит учитывать проблемы с ремонтом общих зон. 

 Инвестиции в коммунальную квартиру

Несмотря на все риски, Моженков считает, что вложения в такие небольшие квадратные метры могут быть неплохим вариантом инвестиций. 

"Неважно, вкладываете в одну комнату, в две комнаты, в маленькую однокомнатную квартиру, большую, или в этажи. Это всегда считалось консервативной, долгосрочной инвестицией. Это тоже имеет место быть, нужно подойти к этому очень правильно, чётко для того, чтобы потом не потерять", — заключил эксперт.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
После тыквы земля заболевает: растения, которым нельзя туда даже приближаться
Садоводство, цветоводство
После тыквы земля заболевает: растения, которым нельзя туда даже приближаться
Три безобидные привычки хозяев, которые убивают кошек чуть ли не ежедневно
Домашние животные
Три безобидные привычки хозяев, которые убивают кошек чуть ли не ежедневно
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Садоводство, цветоводство
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Популярное
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром

Осенний посев алиссума способен превратить обычный участок в белоснежное поле уже к маю. Простая технология без полива и хлопот — и сад зацветает сам.

Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии
Главный рубеж обороны: Россия отказалась от соглашения по оружейному плутонию Любовь Степушова Осенняя сырость: странные места, где прячется плесень — не дайте ей шанса Валерия Жемчугова Невероятные моторы: какие автомобили пройдут больше 1 млн километров Сергей Милешкин
После тыквы земля заболевает: растения, которым нельзя туда даже приближаться
Забудьте про теплицы: новые сорта помидоров растут даже на ветру и радуют урожаем
Солнце атакует: эта магнитная буря способна парализовать мир
Солнце атакует: эта магнитная буря способна парализовать мир
Последние материалы
Двуликая коммуналка: где таится опасность, а где — возможности для инвестора
Слёзы Инстасамки в интервью Собчак: почему артистка вернулась в Россию
Осенняя сырость: странные места, где прячется плесень — не дайте ей шанса
Обрезка растений, которая может разрушить ваш сад: избегайте этих ошибок
Булгур с овощами и мясом: как приготовить сытное блюдо за 25 минут
Совкомбанк предоставил возобновляемую кредитную линию ПАО РусГидро в объёме 20 млрд рублей
7 шагов к жизни без диабета: перестаньте винить во всём сахар, начните делать это
Дубай не прощает легкомыслия: эти мелочи превращаются в штрафы на отдыхе в Эмиратах
Эти ошибки в билете не лишат вас поездки — но больше двух не прощают
Спорт, который вписывается в жизнь: почему короткие тренировки — путь к долголетию и энергии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.