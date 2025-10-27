Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Совкомбанк предоставил возобновляемую кредитную линию ПАО РусГидро в объёме 20 млрд рублей

1:09
Экономика

Совкомбанк и ПАО "РусГидро", одна из крупнейших компаний российской электроэнергетики и лидер в производстве энергии на базе возобновляемых источников, заключили соглашение о открытии возобновляемой кредитной линии.

Совкомбанк
Фото: Пресс-служба Совкомбанка
Совкомбанк

Объём финансирования составляет 20 млрд рублей, срок действия соглашения — до 2035 года. Полученные средства будут направлены на финансирование текущей и инвестиционной деятельности компании.

Михаил Автухов, заместитель председателя правления, глава корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка:

"Мы давно и плодотворно сотрудничаем с "РусГидро”. Начиная с 2025 года, мы существенно нарастили объёмы бизнеса и расширили формат взаимодействия. Помимо заключённого соглашения с головной компанией, в этом году Банк также выиграл конкурсы и заключил кредитные соглашения с тремя крупнейшими дочерними предприятиями Группы. Это подтверждает высокий уровень доверия к Банку и нашу экспертизу в работе с ключевыми игроками энергетического сектора".

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
