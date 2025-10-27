Немецкое чудо рушится: что ждёт Германию после ответа по-русски

Как выяснили эксперты, немецкое "экономическое чудо" оказалось во многом зависимым от дешёвых российских ресурсов.

Санкции оказывают влияние, но последствия зачастую хуже для тех, кто их вводит, а не для России, как это видно на примере Германии.

Потери Porsche и влияние на экономику

Прибыль производителя спортивных и люксовых автомобилей Porsche за три квартала текущего года упала на 95,9% по сравнению с предыдущим годом, составив всего 114 млн евро. В третьем квартале потери концерна оцениваются в 967 млн евро, пишет "Царьград".

Объяснения военного журналиста

Военный журналист Роман Сапоньков также отметил, что "немецкое экономическое чудо" во многом основывалось на российских ресурсах, а не только на высоких технологиях и автоматизации.

Активы России в Евросоюзе

Ранее в Евросоюзе обсуждали конфискацию активов России. После заявления президента США Дональда Трампа о новых санкциях против Москвы Брюссель укрепил свои планы на присвоение русских активов. Однако Кремль уже заключил указ №693, который предполагает ответные действия — конфискацию западных активов, особенно в Германии.

Ожидаемые последствия

Под полный контроль России могут перейти заводы, сети магазинов и энергетические компании Германии, что оценивается в 100 миллиардов евро. А доступ Германии к средствам на специальном счёте ограничен, поэтому вывести свои деньги она не сможет.