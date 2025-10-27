Бензиновый переворот: Монголия закупает топливо из России и Китая

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

Монголия активно развивает импорт бензина, и теперь в страну прибыли 79 вагонов-цистерн с российским бензином.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Заправка автомобиля

Об этом сообщил министр промышленности и минеральных ресурсов Монголии Гонгорын Дамдинням.

"Мы увеличиваем импорт бензина из России и Китая. Надеемся вернуться к нормализации ситуации с дефицитом этого топлива к концу этой недели. На данный момент разгружается 54 вагона с российским бензином марки АИ-92 из прибывших 79 вагонов", — сообщил министр.

Соглашение о наращивании поставок

Ранее министр Монголии и посол РФ в этой стране Алексей Евсиков договорились о наращивании импорта бензина, хотя пока без конкретных цифр. Глава российской дипмиссии отметил, что в соцсетях возникло ошибочное мнение о снижении поставок этого топлива из России.

Переговоры о закупках у Китая

Кроме того, ведутся переговоры о закупках нефтепродуктов у Китая. В настоящее время на долю России приходится почти 99% поставок бензина, дизельного топлива и авиационного керосина в Монголию, пишет ТАСС.