Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Формула стройности без запретов: как есть сладкое каждый день и терять вес
Ваш кофе пахнет плесенью, а вы даже не замечаете: кофеварка просит чистки
Комбинированная кожа — испытание на точность: почему золотая середина требует двойной работы
Инстасамка попросила Путина спасти Россию: какие откровения выдала певица в беседе с Собчак
Роковая ошибка фанатов? Почему бывший муж Спирс уверен, что опека над певицей была необходимостью
Автомобиль теряет мощность, но не терпит беды: как нештатный аккумулятор оказался безопаснее заводского
Трамп снова меняет курс по Украине: за мир любой ценой или просто безразличие
Зверь из легенд Мадагаскара: то ли кошка, то ли мангуст, но правит всем островом
Сладких гроздей не будет: 10 коварных причин, из-за которых виноград погибает на глазах

Бензиновый мираж: где в ХМАО дешевле заправиться

3:13
Экономика

Бензин растёт быстрее, чем инфляция. На заправках ХМАО зафиксированы задержки поставок и ограничение на отпуск горючего.

Автозаправка
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Автозаправка

Что происходит с ценами на АЗС и как далеко зайдёт топливный кризис после новых санкций США, выяснил muksun. fm.

Стабилизация стоимости бензина: затишье перед бурей

С начала осени югорские автомобилисты перестали поспевать за изменением цен на местных АЗС.

Цены на бензин в ХМАО обогнали инфляцию. По данным Тюменьстата, за 9 месяцев стоимость автомобильного бензина выросла по региону на 8,1%.

  • АИ-92 подорожал на 8,6%,
  • АИ-95 — на 8%,
  • АИ-98 — на 1,7%,
  • дизтопливо — на 2,7%.

Для сравнения: официально инфляция в ХМАО составила 2,6%. Таким образом, стоимость бензина в округе значительно превысила потребительские цены.

Резкий рост цен на бензин с 14 по 20 октября

  • АИ-92: с 62,21 до 66,79 рубля (+7,3%)
  • АИ-95: с 67 до 70,96 рубля (+5,9%)
  • АИ-98: с 84,14 до 84,9 рубля (+0,9%)
  • Дизтопливо: с 77,18 до 79,39 рубля (+2,8%)

Причины топливного коллапса на АЗС в ХМАО

Департамент внутренней политики ХМАО сообщает, что на 14 октября в 17 муниципалитетах дефицит бензина не наблюдался. Однако в пяти остальных муниципалитетах были задержки поставок и временные ограничения на отпуск бензина АИ-92 и АИ-95. Это связано с несвоевременным выполнением договорных обязательств поставщиками.

Разброс цен на АЗС 

Несмотря на рост цен, югорчане отмечают разброс цен на заправках, где стоимость иногда бывает на 2,3-10 рублей выше, чем фиксирует статистика.

Стоимость бензина АИ-92 варьируется:

  • на АЗС "Газпромнефть" — 59,26 рубля за литр,
  •  на "Петролстарт" или "Артсевер" — 74 и 74,5 рубля,
  • на заправках ЛУКОЙЛа — 61,37 рубля.

АИ-95:

  •  на "Газпромнефть" — 63,23 рубля за литр,
  • на ЛУКОЙЛе — 67,39 рубля,
  • на "Югре" — 76,9 рубля.

Цены на бензин в ХМАО продолжают расти, и, возможно, не исключено дальнейшее увеличение стоимости. 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Наука и техника
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Кошка на руках — это не любовь: почему питомец терпит объятия, сдерживая панику
Домашние животные
Кошка на руках — это не любовь: почему питомец терпит объятия, сдерживая панику
Евросоюзу грозит крах: 238 миллиардов долларов под угрозой из-за одного решения
Экономика и бизнес
Евросоюзу грозит крах: 238 миллиардов долларов под угрозой из-за одного решения
Популярное
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным

Археологи подняли со дна Александрии монументальный вход в маяк весом 80 тонн. Узнайте, как технологии помогают вернуть одно из Семи чудес света к жизни.

Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
После тыквы земля заболевает: растения, которым нельзя туда даже приближаться
Генерал Залужный: война станет нормой, если Европа не изменит подход Андрей Николаев Политический взрыв в Ирландии: Коннолли сорвала маску с НАТО, Европа в смятении Любовь Степушова Вирусная история шевалье д’Эона отозвалась в теле Брижит Макрон Игорь Буккер
На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии
Забудьте про теплицы: новые сорта помидоров растут даже на ветру и радуют урожаем
Солнце атакует: эта магнитная буря способна парализовать мир
Солнце атакует: эта магнитная буря способна парализовать мир
Последние материалы
Генерал Залужный: война станет нормой, если Европа не изменит подход
Формула стройности без запретов: как есть сладкое каждый день и терять вес
Ваш кофе пахнет плесенью, а вы даже не замечаете: кофеварка просит чистки
Комбинированная кожа — испытание на точность: почему золотая середина требует двойной работы
Бензиновый мираж: где в ХМАО дешевле заправиться
Инстасамка попросила Путина спасти Россию: какие откровения выдала певица в беседе с Собчак
Роковая ошибка фанатов? Почему бывший муж Спирс уверен, что опека над певицей была необходимостью
Автомобиль теряет мощность, но не терпит беды: как нештатный аккумулятор оказался безопаснее заводского
Политический взрыв в Ирландии: Коннолли сорвала маску с НАТО, Европа в смятении
Трамп снова меняет курс по Украине: за мир любой ценой или просто безразличие
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.