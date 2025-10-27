Бензиновый мираж: где в ХМАО дешевле заправиться

3:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Бензин растёт быстрее, чем инфляция. На заправках ХМАО зафиксированы задержки поставок и ограничение на отпуск горючего.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Автозаправка

Что происходит с ценами на АЗС и как далеко зайдёт топливный кризис после новых санкций США, выяснил muksun. fm.

Стабилизация стоимости бензина: затишье перед бурей

С начала осени югорские автомобилисты перестали поспевать за изменением цен на местных АЗС.

Цены на бензин в ХМАО обогнали инфляцию. По данным Тюменьстата, за 9 месяцев стоимость автомобильного бензина выросла по региону на 8,1%.

АИ-92 подорожал на 8,6%,

АИ-95 — на 8%,

АИ-98 — на 1,7%,

дизтопливо — на 2,7%.

Для сравнения: официально инфляция в ХМАО составила 2,6%. Таким образом, стоимость бензина в округе значительно превысила потребительские цены.

Резкий рост цен на бензин с 14 по 20 октября

АИ-92: с 62,21 до 66,79 рубля (+7,3%)

АИ-95: с 67 до 70,96 рубля (+5,9%)

АИ-98: с 84,14 до 84,9 рубля (+0,9%)

Дизтопливо: с 77,18 до 79,39 рубля (+2,8%)

Причины топливного коллапса на АЗС в ХМАО

Департамент внутренней политики ХМАО сообщает, что на 14 октября в 17 муниципалитетах дефицит бензина не наблюдался. Однако в пяти остальных муниципалитетах были задержки поставок и временные ограничения на отпуск бензина АИ-92 и АИ-95. Это связано с несвоевременным выполнением договорных обязательств поставщиками.

Разброс цен на АЗС

Несмотря на рост цен, югорчане отмечают разброс цен на заправках, где стоимость иногда бывает на 2,3-10 рублей выше, чем фиксирует статистика.

Стоимость бензина АИ-92 варьируется:

на АЗС "Газпромнефть" — 59,26 рубля за литр,

на "Петролстарт" или "Артсевер" — 74 и 74,5 рубля,

на заправках ЛУКОЙЛа — 61,37 рубля.

АИ-95:

на "Газпромнефть" — 63,23 рубля за литр,

на ЛУКОЙЛе — 67,39 рубля,

на "Югре" — 76,9 рубля.

Цены на бензин в ХМАО продолжают расти, и, возможно, не исключено дальнейшее увеличение стоимости.