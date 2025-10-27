Бензиновый мираж: где в ХМАО дешевле заправиться

Бензин растёт быстрее, чем инфляция. На заправках ХМАО зафиксированы задержки поставок и ограничение на отпуск горючего.
Что происходит с ценами на АЗС и как далеко зайдёт топливный кризис после новых санкций США, выяснил muksun. fm.
С начала осени югорские автомобилисты перестали поспевать за изменением цен на местных АЗС.
Цены на бензин в ХМАО обогнали инфляцию. По данным Тюменьстата, за 9 месяцев стоимость автомобильного бензина выросла по региону на 8,1%.
Для сравнения: официально инфляция в ХМАО составила 2,6%. Таким образом, стоимость бензина в округе значительно превысила потребительские цены.
Департамент внутренней политики ХМАО сообщает, что на 14 октября в 17 муниципалитетах дефицит бензина не наблюдался. Однако в пяти остальных муниципалитетах были задержки поставок и временные ограничения на отпуск бензина АИ-92 и АИ-95. Это связано с несвоевременным выполнением договорных обязательств поставщиками.
Несмотря на рост цен, югорчане отмечают разброс цен на заправках, где стоимость иногда бывает на 2,3-10 рублей выше, чем фиксирует статистика.
Стоимость бензина АИ-92 варьируется:
АИ-95:
Цены на бензин в ХМАО продолжают расти, и, возможно, не исключено дальнейшее увеличение стоимости.
