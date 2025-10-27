Без поблажек: что ждет собственников жилья после нововведений в налоговом кодексе

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Отмена налоговых льгот при продаже жилья приведет к росту цен и активизации теневых схем. Об этом Pravda.Ru заявил юрист, управляющий партнер юридической компании "Закон и Налоги" Алексей Гатин.

Покупка квартиры
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Покупка квартиры

Ранее Госдума одобрила в первом чтении изменения в налоговом законодательстве, поменяв льготы по НДФЛ от продажи жилья независимо от срока владения, при наследовании имущества и подарков, в том числе от близких родственников.

Гатин отметил, что предложенные изменения коснутся всех собственников недвижимости, поскольку необходимость уплаты налога теперь возникает вне зависимости от срока владения объектом. По его словам, это неизбежно приведет к росту цен на вторичном рынке, поскольку продавцы будут закладывать налоговые издержки в стоимость жилья.

"Отмена льгот приведет к удорожанию сделок и усилению налоговой нагрузки на граждан. Вероятно, рынок вернется к практике занижения стоимости недвижимости в договорах, что увеличит финансовые риски участников", — отметил юрист.

Он подчеркнул, что в выигрыше от нововведений останется государство, поскольку расширение налогооблагаемой базы позволит увеличить поступления в бюджет. По мнению эксперта, это отражает общую тенденцию усиления фискальной политики и сокращения налоговых послаблений для граждан.

