В Госдуме объяснили последствия налоговой реформы

1:54
Экономика

Рост налогов неизбежно вызовет новый виток инфляции в России. Такое мнение в беседе с Pravda.Ru выразил первый зампред комитета Государственной Думы по экономической политике Николай Арефьев.

здание госдумы рф
Фото: flickr.com by MikleRav, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
здание госдумы рф

Ранее "Газета.Ru" со ссылкой на результаты опроса Союза бухгалтеров и налоговых консультантов сообщила, что большинство российских предпринимателей намерены компенсировать будущую налоговую нагрузку за счет повышения цен. По данным исследования, 64% опрошенных рассматривают этот механизм как основной способ адаптации к новым условиям.

Арефьев отметил, что рост налогов неизбежно скажется на уровне цен и вызовет новый виток инфляции. По его словам, повышение НДС на 2% не пройдет бесследно, поскольку это напрямую влияет на стоимость товаров и услуг. Правительство прогнозирует рост цен на уровне 0,8%, однако реальные показатели, по оценкам специалистов, могут достигать примерно 2%.

Депутат подчеркнул, что малый бизнес, на который приходится большая часть внутренней торговли, окажется в особенно уязвимом положении. Новые обязательства по уплате НДС и социальных взносов увеличат их расходы, которые предприниматели будут вынуждены включать в себестоимость продукции. Это приведет к цепной реакции удорожания товаров и услуг.

"Рост налогов, безусловно, приведет к повышению цен, ведь все налоги закладываются в стоимость конечной продукции. Малый бизнес, вынужденный платить больше, переложит расходы на покупателей. В результате инфляция будет значительно выше, чем заявленные 4%. Окончательный масштаб последствий станет понятен после утверждения бюджета", — заключил депутат.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
