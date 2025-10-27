Зима пугает всех, кроме России: как энергетика стала бронёй против ударов мороза

5:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия подходит к зиме уверенно. Министерство энергетики ожидает, что осенне-зимний период 2025–2026 годов пройдёт спокойно, а уровень готовности энергетического комплекса уже превысил 96%. Об этом сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Заснеженная улица зимой

Как готовят энергосистему к холодам

Осенне-зимний период — время максимальных нагрузок на энергосистему, когда все элементы отрасли работают на пределе возможностей. По словам главы Минэнерго, подготовка в этом году проходит планово и без отставаний.

Особое внимание уделено ремонту и обновлению оборудования, повышению надёжности сетей и формированию аварийного резерва.

"Мы выявляем слабые места и устраняем их заблаговременно. К началу холодов все объекты будут полностью готовы", — отметил Сергей Цивилев, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о готовности регионов к зиме.

Масштабная модернизация и инвестиции

В 2025 году на ремонт и модернизацию энергетической инфраструктуры выделено 2,2 трлн рублей. Эти средства направлены на реконструкцию подстанций, обновление линий электропередачи, внедрение цифровых систем мониторинга и строительство резервных мощностей.

Такой масштаб инвестиций призван снизить аварийность, повысить надёжность поставок и обеспечить бесперебойную работу сетей даже в периоды экстремально низких температур.

"Мы делаем ставку на системный подход — от профилактики аварий до внедрения цифровых решений на ключевых объектах ТЭК", — пояснил директор департамента оперативного контроля Минэнерго Андрей Куликов в комментарии ТАСС.

Резервные мощности и аварийные бригады

Для повышения устойчивости энергосистемы создан внушительный аварийный резерв, включающий:

23 тысячи специализированных бригад , готовых к оперативному реагированию в любых условиях;

, готовых к оперативному реагированию в любых условиях; 7,5 тысячи резервных источников электроснабжения, предназначенных для обеспечения социальной инфраструктуры в случае отключений.

"Резервная система полностью укомплектована, а персонал прошёл дополнительную подготовку. Это позволяет нам быть уверенными в стабильности даже при аномальных погодных условиях", — сообщил Сергей Цивилев, отвечая на вопрос о готовности аварийных служб.

Как регионы проходят подготовку

По данным Минэнерго, в целом по стране готовность энергетики превышает 96%, при этом в северных и восточных регионах работы ещё продолжаются.

В большинстве субъектов РФ все крупные объекты теплогенерации и электросетевого хозяйства уже получили положительные заключения. Там, где остаются отдельные замечания, устранение планируется завершить в ближайшие недели.

"Мы держим на контроле все регионы, особенно те, где нагрузка зимой наиболее высокая. У нас налажено взаимодействие с губернаторами и региональными штабами", — отметил Сергей Цивилев.

Сравнение темпов подготовки к зиме

Период Средний уровень готовности Объём инвестиций, трлн руб. Количество резервных бригад 2023-2024 94% 1,8 21 тыс. 2024-2025 95% 2,0 22 тыс. 2025-2026 более 96% 2,2 23 тыс.

Эти показатели подтверждают, что отрасль системно повышает устойчивость и обновляет оборудование. По словам экспертов, такой темп модернизации позволяет постепенно снижать аварийность и переходить на цифровое управление объектами.

А что если зима окажется экстремальной

Даже при сценарии аномальных холодов Минэнерго не ожидает проблем. По расчётам ведомства, запас мощности и резервных средств достаточен для покрытия кратковременных пиков потребления и предотвращения массовых отключений.

"Система маневрирования энергоресурсами позволяет перераспределять мощности между регионами. Если где-то возникнет дефицит, соседние субъекты смогут оперативно компенсировать его", — рассказал Сергей Цивилев в интервью ТАСС.

Эта система обеспечивает гибкость управления и делает российскую энергетику менее зависимой от погодных факторов.

Три интересных факта

За последние десять лет количество крупных аварий в энергосистеме России сократилось почти вдвое.

Система паспортов готовности к зиме существует с 2009 года и охватывает свыше 12 000 объектов ТЭК.

В 2025 году впервые массово применяются дроны и тепловизоры для проверки линий электропередачи и подстанций перед холодным сезоном.

Исторический контекст

В советский период подготовка к зиме начиналась летом и контролировалась Госкомэнерго.

В 1990-е годы из-за дефицита топлива Россия ежегодно сталкивалась с отключениями в северных регионах.

С 2010-х годов цифровизация отрасли позволила отслеживать состояние сетей в режиме реального времени и быстрее реагировать на сбои.