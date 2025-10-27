Зима пугает всех, кроме России: как энергетика стала бронёй против ударов мороза

Россия подходит к зиме уверенно. Министерство энергетики ожидает, что осенне-зимний период 2025–2026 годов пройдёт спокойно, а уровень готовности энергетического комплекса уже превысил 96%. Об этом сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
Осенне-зимний период — время максимальных нагрузок на энергосистему, когда все элементы отрасли работают на пределе возможностей. По словам главы Минэнерго, подготовка в этом году проходит планово и без отставаний.
Особое внимание уделено ремонту и обновлению оборудования, повышению надёжности сетей и формированию аварийного резерва.
"Мы выявляем слабые места и устраняем их заблаговременно. К началу холодов все объекты будут полностью готовы", — отметил Сергей Цивилев, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о готовности регионов к зиме.
В 2025 году на ремонт и модернизацию энергетической инфраструктуры выделено 2,2 трлн рублей. Эти средства направлены на реконструкцию подстанций, обновление линий электропередачи, внедрение цифровых систем мониторинга и строительство резервных мощностей.
Такой масштаб инвестиций призван снизить аварийность, повысить надёжность поставок и обеспечить бесперебойную работу сетей даже в периоды экстремально низких температур.
"Мы делаем ставку на системный подход — от профилактики аварий до внедрения цифровых решений на ключевых объектах ТЭК", — пояснил директор департамента оперативного контроля Минэнерго Андрей Куликов в комментарии ТАСС.
Для повышения устойчивости энергосистемы создан внушительный аварийный резерв, включающий:
"Резервная система полностью укомплектована, а персонал прошёл дополнительную подготовку. Это позволяет нам быть уверенными в стабильности даже при аномальных погодных условиях", — сообщил Сергей Цивилев, отвечая на вопрос о готовности аварийных служб.
По данным Минэнерго, в целом по стране готовность энергетики превышает 96%, при этом в северных и восточных регионах работы ещё продолжаются.
В большинстве субъектов РФ все крупные объекты теплогенерации и электросетевого хозяйства уже получили положительные заключения. Там, где остаются отдельные замечания, устранение планируется завершить в ближайшие недели.
"Мы держим на контроле все регионы, особенно те, где нагрузка зимой наиболее высокая. У нас налажено взаимодействие с губернаторами и региональными штабами", — отметил Сергей Цивилев.
|Период
|Средний уровень готовности
|Объём инвестиций, трлн руб.
|Количество резервных бригад
|2023-2024
|94%
|1,8
|21 тыс.
|2024-2025
|95%
|2,0
|22 тыс.
|2025-2026
|более 96%
|2,2
|23 тыс.
Эти показатели подтверждают, что отрасль системно повышает устойчивость и обновляет оборудование. По словам экспертов, такой темп модернизации позволяет постепенно снижать аварийность и переходить на цифровое управление объектами.
Даже при сценарии аномальных холодов Минэнерго не ожидает проблем. По расчётам ведомства, запас мощности и резервных средств достаточен для покрытия кратковременных пиков потребления и предотвращения массовых отключений.
"Система маневрирования энергоресурсами позволяет перераспределять мощности между регионами. Если где-то возникнет дефицит, соседние субъекты смогут оперативно компенсировать его", — рассказал Сергей Цивилев в интервью ТАСС.
Эта система обеспечивает гибкость управления и делает российскую энергетику менее зависимой от погодных факторов.
