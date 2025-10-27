100% из каждой бочки: Россия готовит прорыв, который изменит мировую переработку нефти

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
8:06
Экономика

Россия делает шаг к новой эпохе в нефтепереработке. Министерство энергетики объявило о разработке отечественной технологии, которая, по оценке ведомства, в перспективе позволит довести глубину переработки нефти до 100%. Эта цель может стать одной из самых амбициозных в истории российской нефтеперерабатывающей промышленности и повысить эффективность работы НПЗ.

Нефтяные качалки на закате
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Нефтяные качалки на закате

"В нефтепереработке мы разработали и испытали ключевой элемент установки замедленного коксования — инструмент гидроабразивной резки кокса. Это отечественное оборудование в перспективе позволит максимизировать глубину переработки нефти до 100%", — заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

Что такое глубина переработки нефти

Глубина переработки — один из важнейших показателей эффективности работы нефтеперерабатывающих предприятий. Он показывает, какая доля нефти превращается в полезные продукты: бензин, дизельное топливо, керосин и другие светлые фракции.

Чем выше этот показатель, тем меньше остаётся тяжёлых остатков, таких как мазут, и тем выше рентабельность производства. По данным рынка, в России глубина переработки в 2023 году оценивалась на уровне 84,4% - об этом ранее сообщил вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала "Россия 24".

Для сравнения: в США и Южной Корее этот показатель превышает 90%. Стремление достичь уровня 100% означает переход на новый технологический уровень, где практически всё сырьё перерабатывается в продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Как работает гидроабразивная резка кокса

Новая отечественная технология стала частью установки замедленного коксования, которая используется для переработки тяжёлых нефтяных остатков. В процессе этого метода нефть подвергается термическому разложению: из неё выделяются газ, бензиновые фракции и твёрдый углерод — нефтяной кокс.

Традиционно удаление кокса из реакторов выполняется механическими или гидравлическими методами, требующими остановки оборудования. Гидроабразивная резка, напротив, использует струю воды с абразивом под высоким давлением. Это сокращает время очистки, повышает безопасность и снижает износ систем.

"Главное преимущество этой технологии — повышение надёжности и сокращение простоев оборудования", — отметил директор департамента переработки Минэнерго Андрей Голубев в комментарии ТАСС.

Подобная технология способствует замкнутому циклу и повышению эффективности производства, что особенно важно для крупных предприятий, где каждая остановка ведёт к многомиллионным потерям.

Сравнение технологий переработки нефти

Технология Особенности Эффективность переработки Основные продукты
Крекинг Разложение тяжёлых углеводородов на более лёгкие 70-85% Бензин, дизель
Гидроочистка Удаление серы и примесей с применением водорода 80-90% Чистые топливные фракции
Коксование Термическая переработка тяжёлых остатков 90-95% Газ, бензин, кокс
Гидроабразивная резка кокса Ускоренное и безопасное удаление твёрдых остатков До 100% (в перспективе) Максимизация выхода светлых продуктов

Пошагово: как Россия идёт к более глубокой переработке

  • Разработка отечественных систем гидроабразивной резки кокса.
  • Испытания технологии на действующих нефтеперерабатывающих заводах.
  • Модернизация оборудования с учётом новых стандартов безопасности.
  • Сокращение энергорасходов и выбросов углерода.
  • Экспорт российских решений на международные рынки.

Этот подход полностью соответствует курсу Минэнерго на развитие технологического суверенитета и повышение эффективности нефтяной отрасли.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использование устаревших систем удаления кокса.
    Последствие: высокий риск простоев и снижение КПД.
    Альтернатива: внедрение отечественных гидроабразивных систем нового поколения.

  • Ошибка: ставка исключительно на экспорт сырья.
    Последствие: потеря прибыли из-за низкой добавленной стоимости.
    Альтернатива: развитие внутренней переработки и экспорт готовых нефтепродуктов.

  • Ошибка: недостаточные инвестиции в модернизацию отрасли.
    Последствие: зависимость от зарубежных технологий.
    Альтернатива: запуск господдержки для внедрения инноваций на НПЗ.

А что если Россия действительно приблизится к 100% глубине переработки

Если прогноз Министерства энергетики сбудется, российские нефтеперерабатывающие заводы смогут практически отказаться от производства мазута. Всё сырьё будет перерабатываться в бензин, дизельное топливо, авиакеросин и сырьё для нефтехимии.

Это увеличит прибыльность отрасли, снизит углеродный след и уменьшит количество отходов. По оценке аналитиков рынка, повышение глубины переработки даже на 5% может добавить миллиарды рублей к годовой выручке крупнейших предприятий.

Плюсы и минусы новой технологии

Плюсы Минусы
Повышение эффективности переработки Высокие капитальные затраты на внедрение
Сокращение простоев оборудования Необходимость обучения персонала
Снижение выбросов и отходов Сложность установки на старых НПЗ
Рост выхода светлых нефтепродуктов Длительный срок окупаемости проектов

FAQ

Когда начнётся промышленное внедрение технологии

Первые испытания уже завершены, и Минэнерго готовит план по внедрению гидроабразивных установок на ряде крупных НПЗ.

Как новая технология повлияет на цены топлива

Повышение эффективности может снизить себестоимость производства, но конечная цена будет зависеть от налоговой и рыночной политики.

Что произойдёт с мазутом

Объём его производства снизится до минимума, а оставшиеся тяжёлые фракции будут использоваться в качестве сырья для нефтехимии или в энергетике.

Мифы и правда

  • Миф: переработать нефть на 100% невозможно.
    Правда: с развитием технологий коксования и гидроабразивной резки достижение этого показателя становится технически возможным.
  • Миф: подобные технологии доступны только западным компаниям.
    Правда: в России уже разработаны и испытаны собственные решения, не зависящие от импорта.
  • Миф: глубокая переработка невыгодна экономически.
    Правда: модернизация окупается за счёт роста выхода ценных фракций и снижения расходов на обслуживание.

Три интересных факта

  • Средняя глубина переработки нефти в США превышает 92%, но достигается в основном с использованием импортных установок.
  • Первые установки замедленного коксования появились в СССР в 1950-х годах, но отличались низкой производительностью.
  • Гидроабразивная резка активно используется также в авиа- и судостроении, где требуется высокая точность и безопасность процессов.

Исторический контекст

  • В 1930-х годах СССР начал строительство нефтеперерабатывающих комплексов в Поволжье и на Урале.
  • В 1970-х годах появились первые установки каталитического крекинга, что позволило увеличить выход бензина.
  • В 2000-х началась масштабная модернизация отрасли, в результате которой глубина переработки выросла почти вдвое. Сегодня Россия движется к уровню ведущих нефтеперерабатывающих держав.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
