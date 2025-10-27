100% из каждой бочки: Россия готовит прорыв, который изменит мировую переработку нефти

Россия делает шаг к новой эпохе в нефтепереработке. Министерство энергетики объявило о разработке отечественной технологии, которая, по оценке ведомства, в перспективе позволит довести глубину переработки нефти до 100%. Эта цель может стать одной из самых амбициозных в истории российской нефтеперерабатывающей промышленности и повысить эффективность работы НПЗ.
"В нефтепереработке мы разработали и испытали ключевой элемент установки замедленного коксования — инструмент гидроабразивной резки кокса. Это отечественное оборудование в перспективе позволит максимизировать глубину переработки нефти до 100%", — заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
Глубина переработки — один из важнейших показателей эффективности работы нефтеперерабатывающих предприятий. Он показывает, какая доля нефти превращается в полезные продукты: бензин, дизельное топливо, керосин и другие светлые фракции.
Чем выше этот показатель, тем меньше остаётся тяжёлых остатков, таких как мазут, и тем выше рентабельность производства. По данным рынка, в России глубина переработки в 2023 году оценивалась на уровне 84,4% - об этом ранее сообщил вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала "Россия 24".
Для сравнения: в США и Южной Корее этот показатель превышает 90%. Стремление достичь уровня 100% означает переход на новый технологический уровень, где практически всё сырьё перерабатывается в продукцию с высокой добавленной стоимостью.
Новая отечественная технология стала частью установки замедленного коксования, которая используется для переработки тяжёлых нефтяных остатков. В процессе этого метода нефть подвергается термическому разложению: из неё выделяются газ, бензиновые фракции и твёрдый углерод — нефтяной кокс.
Традиционно удаление кокса из реакторов выполняется механическими или гидравлическими методами, требующими остановки оборудования. Гидроабразивная резка, напротив, использует струю воды с абразивом под высоким давлением. Это сокращает время очистки, повышает безопасность и снижает износ систем.
"Главное преимущество этой технологии — повышение надёжности и сокращение простоев оборудования", — отметил директор департамента переработки Минэнерго Андрей Голубев в комментарии ТАСС.
Подобная технология способствует замкнутому циклу и повышению эффективности производства, что особенно важно для крупных предприятий, где каждая остановка ведёт к многомиллионным потерям.
|Технология
|Особенности
|Эффективность переработки
|Основные продукты
|Крекинг
|Разложение тяжёлых углеводородов на более лёгкие
|70-85%
|Бензин, дизель
|Гидроочистка
|Удаление серы и примесей с применением водорода
|80-90%
|Чистые топливные фракции
|Коксование
|Термическая переработка тяжёлых остатков
|90-95%
|Газ, бензин, кокс
|Гидроабразивная резка кокса
|Ускоренное и безопасное удаление твёрдых остатков
|До 100% (в перспективе)
|Максимизация выхода светлых продуктов
Этот подход полностью соответствует курсу Минэнерго на развитие технологического суверенитета и повышение эффективности нефтяной отрасли.
Ошибка: использование устаревших систем удаления кокса.
Последствие: высокий риск простоев и снижение КПД.
Альтернатива: внедрение отечественных гидроабразивных систем нового поколения.
Ошибка: ставка исключительно на экспорт сырья.
Последствие: потеря прибыли из-за низкой добавленной стоимости.
Альтернатива: развитие внутренней переработки и экспорт готовых нефтепродуктов.
Ошибка: недостаточные инвестиции в модернизацию отрасли.
Последствие: зависимость от зарубежных технологий.
Альтернатива: запуск господдержки для внедрения инноваций на НПЗ.
Если прогноз Министерства энергетики сбудется, российские нефтеперерабатывающие заводы смогут практически отказаться от производства мазута. Всё сырьё будет перерабатываться в бензин, дизельное топливо, авиакеросин и сырьё для нефтехимии.
Это увеличит прибыльность отрасли, снизит углеродный след и уменьшит количество отходов. По оценке аналитиков рынка, повышение глубины переработки даже на 5% может добавить миллиарды рублей к годовой выручке крупнейших предприятий.
|Плюсы
|Минусы
|Повышение эффективности переработки
|Высокие капитальные затраты на внедрение
|Сокращение простоев оборудования
|Необходимость обучения персонала
|Снижение выбросов и отходов
|Сложность установки на старых НПЗ
|Рост выхода светлых нефтепродуктов
|Длительный срок окупаемости проектов
Первые испытания уже завершены, и Минэнерго готовит план по внедрению гидроабразивных установок на ряде крупных НПЗ.
Повышение эффективности может снизить себестоимость производства, но конечная цена будет зависеть от налоговой и рыночной политики.
Объём его производства снизится до минимума, а оставшиеся тяжёлые фракции будут использоваться в качестве сырья для нефтехимии или в энергетике.
Археологи подняли со дна Александрии монументальный вход в маяк весом 80 тонн. Узнайте, как технологии помогают вернуть одно из Семи чудес света к жизни.