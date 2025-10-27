Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Налоговый поворот: Магадан ставит новые условия для трудовых мигрантов

1:53
Экономика

Магаданская областная Дума утвердила новую величину коэффициента, учитывающего специфику регионального рынка труда.

МАГАДАН - panoramio (1)
Фото: commons.wikimedia.org by Doctor Digger Shrew …, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
МАГАДАН - panoramio (1)

Согласно заявлению пресс-службы областной Думы, в 2026 году этот показатель будет установлен на уровне 3,7. Предварительные расчёты указывают, что стоимость патента для иностранных работников, прибывающих в Магаданскую область, составит примерно 12,4 тысячи рублей.

Влияние коэффициента на стоимость патента

Данный коэффициент применяется для расчёта размера авансового платежа по НДФЛ. Установленное значение в 3,7 на 2026 год может привести к увеличению стоимости патента на 1800 рублей, который составит 12 383 рублей. Эта сумма соответствует расчётному уровню заработной платы в 95 254 рубля.

Обоснование принятого решения

Решение об изменении коэффициента было принято, учитывая увеличение прожиточного минимума в Магаданской области с начала 2026 года (с 30 855 до 33 201 рубля). Кроме того, целью является уравнивание налоговой нагрузки по НДФЛ между иностранными гражданами и гражданами РФ, занятыми на аналогичных позициях. Отмечается, что стоимость патента в Магаданской области остаётся в соответствии со средним показателем по Дальневосточному федеральному округу. Большинство (9 из 11) дальневосточных регионов также планируют повысить региональный коэффициент в 2026 году.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Налоговый поворот: Магадан ставит новые условия для трудовых мигрантов
