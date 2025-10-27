Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спальня превратится в склеп: какой цвет изголовья визуально убивает всё пространство
Твёрдые, как акрил, блестящие, как зеркало: формула восстановления ногтей, о которой молчат мастера
Один пшик — и матрице конец: как уборка ради блеска заканчивается покупкой нового ТВ
Самые крупные кошки: лигр против тигoна, чем отличаются гибриды львов и тигров и зачем их скрещивают
Налоговый поворот: Магадан ставит новые условия для трудовых мигрантов
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Зимние гости: кого из дачных любимцев стоит пригласить в квартиру — кусочек лета на подоконнике
Каждый глоток — шаг к диагнозу: как невидимая накипь превращается в реальную проблему
Тело, которое вырастает заново: что происходит с человеком, когда спорт становится привычкой

Нелегальное трудоустройство иностранцев: суды вынесли приговоры на миллиарды рублей

1:51
Экономика

В первом полугодии 2025 года российские суды вынесли решения о взыскании штрафов на общую сумму свыше 1,6 млрд рублей за правонарушения, связанные с несоблюдением правил привлечения к работе иностранных граждан, включая нарушения условий их трудоустройства в торговых точках и игнорирование ограничений по видам разрешенной деятельности.

Рабочие на стройке
Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Рабочие на стройке

Сведения об этом были получены изданием "Ведомости" из статистической отчётности Судебного департамента при Верховном суде РФ.

Сравнение с предыдущим годом

Общая сумма наложенных штрафов в текущем году на 60% превышает аналогичный показатель за первое полугодие 2024 года, когда сумма штрафов составила около 989,8 млн рублей.

Методология анализа

Издание "Ведомости" провело сопоставление данных о суммах штрафов, наложенных судами первой инстанции за рассматриваемые периоды. В качестве основы были использованы отчёты о работе судов общей юрисдикции по делам об административных правонарушениях за первые шесть месяцев 2024 и 2025 годов.

Учитывались данные по следующим статьям КоАП: ст. 18.15 (незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранцев), ст. 18.16 (нарушение порядка привлечения иностранцев к работе в сфере розничной торговли) и ст. 18.17 (несоблюдение ограничений на отдельные виды деятельности). Общая сумма по указанным статьям была отражена в статистических данных Судебного департамента.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Кошка на руках — это не любовь: почему питомец терпит объятия, сдерживая панику
Домашние животные
Кошка на руках — это не любовь: почему питомец терпит объятия, сдерживая панику
Больше никакого стула для одежды: хит сезона, который решает проблему беспорядка
Недвижимость
Больше никакого стула для одежды: хит сезона, который решает проблему беспорядка
На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии
Бизнес
На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии
Популярное
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным

Археологи подняли со дна Александрии монументальный вход в маяк весом 80 тонн. Узнайте, как технологии помогают вернуть одно из Семи чудес света к жизни.

Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
После тыквы земля заболевает: растения, которым нельзя туда даже приближаться
Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
Солнце атакует: эта магнитная буря способна парализовать мир
Забудьте про теплицы: новые сорта помидоров растут даже на ветру и радуют урожаем
Клад из римских монет: почему археолог-любитель три ночи спал в машине
Клад из римских монет: почему археолог-любитель три ночи спал в машине
Последние материалы
Спальня превратится в склеп: какой цвет изголовья визуально убивает всё пространство
Твёрдые, как акрил, блестящие, как зеркало: формула восстановления ногтей, о которой молчат мастера
Один пшик — и матрице конец: как уборка ради блеска заканчивается покупкой нового ТВ
Самые крупные кошки: лигр против тигoна, чем отличаются гибриды львов и тигров и зачем их скрещивают
Налоговый поворот: Магадан ставит новые условия для трудовых мигрантов
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Зимние гости: кого из дачных любимцев стоит пригласить в квартиру — кусочек лета на подоконнике
Каждый глоток — шаг к диагнозу: как невидимая накипь превращается в реальную проблему
Тело, которое вырастает заново: что происходит с человеком, когда спорт становится привычкой
Эта восточная яичница делает утро праздничным — даже в понедельник
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.