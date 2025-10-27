Нелегальное трудоустройство иностранцев: суды вынесли приговоры на миллиарды рублей

В первом полугодии 2025 года российские суды вынесли решения о взыскании штрафов на общую сумму свыше 1,6 млрд рублей за правонарушения, связанные с несоблюдением правил привлечения к работе иностранных граждан, включая нарушения условий их трудоустройства в торговых точках и игнорирование ограничений по видам разрешенной деятельности.

Рабочие на стройке

Сведения об этом были получены изданием "Ведомости" из статистической отчётности Судебного департамента при Верховном суде РФ.

Сравнение с предыдущим годом

Общая сумма наложенных штрафов в текущем году на 60% превышает аналогичный показатель за первое полугодие 2024 года, когда сумма штрафов составила около 989,8 млн рублей.

Методология анализа

Издание "Ведомости" провело сопоставление данных о суммах штрафов, наложенных судами первой инстанции за рассматриваемые периоды. В качестве основы были использованы отчёты о работе судов общей юрисдикции по делам об административных правонарушениях за первые шесть месяцев 2024 и 2025 годов.

Учитывались данные по следующим статьям КоАП: ст. 18.15 (незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранцев), ст. 18.16 (нарушение порядка привлечения иностранцев к работе в сфере розничной торговли) и ст. 18.17 (несоблюдение ограничений на отдельные виды деятельности). Общая сумма по указанным статьям была отражена в статистических данных Судебного департамента.