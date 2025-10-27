Сентябрьский шопинг на 410 млрд: какие марки авто выбирали россияне

В сентябре 2025 года граждане России инвестировали в приобретение новых легковых автомобилей беспрецедентную за последние 11 месяцев сумму — 410 миллиардов рублей.

Данные сведения содержатся в совместном анализе "Газпромбанк автолизинг" и агентства "Автостат", предоставленном ТАСС.

Детализация расходов

Анализ показывает, что в начале осени россияне направили на покупку новых автомобилей 409,9 млрд рублей. Это превышает августовский показатель (393 млрд рублей) на 4,3%, однако уступает значениям сентября 2024 года (474,5 млрд рублей) на 13,6%. Подчеркивается, что сентябрьские показатели являются пиковыми с ноября 2024 года и впервые за этот период превысили порог в 400 млрд рублей.

Брендовые предпочтения

Единственным сегментом, где наблюдалось снижение расходов, стали китайские марки. Покупатели потратили на них 212,6 млрд рублей, что на 2,1% меньше, чем в августе. В то же время, инвестиции в российские автомобили возросли за месяц на 7,4% (до 64,7 млрд рублей), американские — на 9,8% (до 5 млрд рублей), японские — на 10,6% (до 33,9 млрд рублей), европейские — на 18,9% (до 58,3 млрд рублей) и корейские — на 25% (до 12,4 млрд рублей).