Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пушистый хаос под контролем: секреты клинеров для тех, кто живёт с хвостатыми друзьями
Идеальный климат и спокойная жизнь: 3 страны для пенсионеров, которые любят солнце
Возвратные заморозки — не приговор: приёмы, которые оживляют даже обмороженные грядки
Футбольный бог поможет: защитник Крыльев Советов назвал главное условие победы в РПЛ
Василиса Володина раскрыла тайну: какие знаки зодиака получат билет на удачу в 2026 году
Марс в крови человека: загадочные наноны связывают внеземную жизнь с нашими болезнями
Газон переживёт зиму, а сорняки — нет: осенняя атака спасёт участок от весеннего кошмара
Она знает, когда вы устали и где притормозить: автомобиль превращается в цифрового напарника
Курорт, где можно услышать, как звучит тишина

Сентябрьский шопинг на 410 млрд: какие марки авто выбирали россияне

1:56
Экономика

В сентябре 2025 года граждане России инвестировали в приобретение новых легковых автомобилей беспрецедентную за последние 11 месяцев сумму — 410 миллиардов рублей.

Автосалон
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автосалон

Данные сведения содержатся в совместном анализе "Газпромбанк автолизинг" и агентства "Автостат", предоставленном ТАСС.

Детализация расходов

Анализ показывает, что в начале осени россияне направили на покупку новых автомобилей 409,9 млрд рублей. Это превышает августовский показатель (393 млрд рублей) на 4,3%, однако уступает значениям сентября 2024 года (474,5 млрд рублей) на 13,6%. Подчеркивается, что сентябрьские показатели являются пиковыми с ноября 2024 года и впервые за этот период превысили порог в 400 млрд рублей.

Брендовые предпочтения

Единственным сегментом, где наблюдалось снижение расходов, стали китайские марки. Покупатели потратили на них 212,6 млрд рублей, что на 2,1% меньше, чем в августе. В то же время, инвестиции в российские автомобили возросли за месяц на 7,4% (до 64,7 млрд рублей), американские — на 9,8% (до 5 млрд рублей), японские — на 10,6% (до 33,9 млрд рублей), европейские — на 18,9% (до 58,3 млрд рублей) и корейские — на 25% (до 12,4 млрд рублей).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Кошка на руках — это не любовь: почему питомец терпит объятия, сдерживая панику
Домашние животные
Кошка на руках — это не любовь: почему питомец терпит объятия, сдерживая панику
После тыквы земля заболевает: растения, которым нельзя туда даже приближаться
Садоводство, цветоводство
После тыквы земля заболевает: растения, которым нельзя туда даже приближаться
Даже через 10 лет стоят как новые: эксперты назвали кроссоверы, которые не теряют цену
Авто
Даже через 10 лет стоят как новые: эксперты назвали кроссоверы, которые не теряют цену
Популярное
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным

Археологи подняли со дна Александрии монументальный вход в маяк весом 80 тонн. Узнайте, как технологии помогают вернуть одно из Семи чудес света к жизни.

Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
После тыквы земля заболевает: растения, которым нельзя туда даже приближаться
Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
Солнце атакует: эта магнитная буря способна парализовать мир
Забудьте про теплицы: новые сорта помидоров растут даже на ветру и радуют урожаем
Клад из римских монет: почему археолог-любитель три ночи спал в машине
Клад из римских монет: почему археолог-любитель три ночи спал в машине
Последние материалы
Она знает, когда вы устали и где притормозить: автомобиль превращается в цифрового напарника
Курорт, где можно услышать, как звучит тишина
Открыли окно — получили болото: как привычное проветривание делает квартиру влажной
Сентябрьский шопинг на 410 млрд: какие марки авто выбирали россияне
Шеф-повара раскрыли секрет: готовим баклажаны с мягким вкусом без грамма лишнего масла
Хотели укрепить иммунитет — получили интоксикацию: как мода на БАДы превращается в риск для здоровья
Возвращение призрака Азова: исчезнувшая рыба снова напомнила о себе спустя 70 лет
От вымерших гигантов до живых идей: как мамонты, славяне и мозг связаны одной эволюцией
Анна Хилькевич с дочкой погрузились в будущее: что их поразило в музее в Дубае
Тепло уходит сквозь щели: причина, по которой даже новые окна начинают дуть
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.