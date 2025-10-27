Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тепло уходит сквозь щели: причина, по которой даже новые окна начинают дуть
Полулев, полутигр — загадка природы или каприз человека: история гибридов, которых не должно быть
Не укрывайте грядки, пока не прочтёте: ошибка, из-за которой замерзает даже под плёнкой
Творог и яблоки творят чудеса: этот пирог на сковороде затмит шарлотку и творожную запеканку
Не идеальный, но родной: автомобиль, на котором выросло поколение советских водителей
Получили травму в спортзале? 5 шагов, которые помогут вернуть деньги и доказать вину клуба
Остров Пасхи перестал быть загадкой: тайна движения моаи раскрыта спустя 500 лет
Магний против хаоса в теле: простые продукты, которые восстанавливают силы без лекарств
Вика Цыганова требует выслать поклонников Пугачёвой: в чём провинились фанаты Примадонны

Ловушка или спасение? Студенты выбирают кредитный путь к знаниям

1:46
Экономика

За первые восемь месяцев 2025 года жители Тюменской области оформили 1,3 тысячи образовательных кредитов на общую сумму 223,7 миллиона рублей.

студенты в ВУЗЕ
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
студенты в ВУЗЕ

По данным Минобрнауки РФ, предоставленным РБК Тюмень, это значительно превышает показатели аналогичного периода прошлого года, когда было заключено 810 договоров на сумму 134 миллиона рублей.

Увеличение среднего размера кредита

Средний размер образовательного займа также продемонстрировал рост, увеличившись с 208,2 тысячи рублей в 2024 году до 275,5 тысячи рублей в текущем году. Министерство объясняет эту тенденцию не только ростом стоимости образовательных услуг, но и спецификой программы кредитования. Так оплата обучения банком производится частями, раз в семестр или учебный год, что приводит к постепенному увеличению суммы кредита и, как следствие, его среднего размера.

Новые меры поддержки образовательного кредитования

В Минобрнауки подчеркнули, что в мае текущего года Госдума приняла закон, направленный на регулирование сферы платного образования в вузах и введение приоритетных направлений для льготных образовательных займов с фиксированной ставкой 3% годовых. К таким направлениям планируется отнести инженерно-технические, медицинские и педагогические специальности. Ожидается, что все необходимые документы будут утверждены до начала декабря 2025 года, пишет РБК.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Садоводство, цветоводство
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Эпоха стерильных квартир закончится в 2026: почему все массово избавляются от минимализма
Недвижимость
Эпоха стерильных квартир закончится в 2026: почему все массово избавляются от минимализма
Даже через 10 лет стоят как новые: эксперты назвали кроссоверы, которые не теряют цену
Авто
Даже через 10 лет стоят как новые: эксперты назвали кроссоверы, которые не теряют цену
Популярное
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным

Археологи подняли со дна Александрии монументальный вход в маяк весом 80 тонн. Узнайте, как технологии помогают вернуть одно из Семи чудес света к жизни.

Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Солнце атакует: эта магнитная буря способна парализовать мир
Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
После тыквы земля заболевает: растения, которым нельзя туда даже приближаться
Забудьте про теплицы: новые сорта помидоров растут даже на ветру и радуют урожаем
Клад из римских монет: почему археолог-любитель три ночи спал в машине
Клад из римских монет: почему археолог-любитель три ночи спал в машине
Последние материалы
Тепло уходит сквозь щели: причина, по которой даже новые окна начинают дуть
Ловушка или спасение? Студенты выбирают кредитный путь к знаниям
Полулев, полутигр — загадка природы или каприз человека: история гибридов, которых не должно быть
Не укрывайте грядки, пока не прочтёте: ошибка, из-за которой замерзает даже под плёнкой
Творог и яблоки творят чудеса: этот пирог на сковороде затмит шарлотку и творожную запеканку
Не идеальный, но родной: автомобиль, на котором выросло поколение советских водителей
Получили травму в спортзале? 5 шагов, которые помогут вернуть деньги и доказать вину клуба
Остров Пасхи перестал быть загадкой: тайна движения моаи раскрыта спустя 500 лет
Магний против хаоса в теле: простые продукты, которые восстанавливают силы без лекарств
Вика Цыганова требует выслать поклонников Пугачёвой: в чём провинились фанаты Примадонны
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.