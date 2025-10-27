Ловушка или спасение? Студенты выбирают кредитный путь к знаниям

За первые восемь месяцев 2025 года жители Тюменской области оформили 1,3 тысячи образовательных кредитов на общую сумму 223,7 миллиона рублей.

По данным Минобрнауки РФ, предоставленным РБК Тюмень, это значительно превышает показатели аналогичного периода прошлого года, когда было заключено 810 договоров на сумму 134 миллиона рублей.

Увеличение среднего размера кредита

Средний размер образовательного займа также продемонстрировал рост, увеличившись с 208,2 тысячи рублей в 2024 году до 275,5 тысячи рублей в текущем году. Министерство объясняет эту тенденцию не только ростом стоимости образовательных услуг, но и спецификой программы кредитования. Так оплата обучения банком производится частями, раз в семестр или учебный год, что приводит к постепенному увеличению суммы кредита и, как следствие, его среднего размера.

Новые меры поддержки образовательного кредитования

В Минобрнауки подчеркнули, что в мае текущего года Госдума приняла закон, направленный на регулирование сферы платного образования в вузах и введение приоритетных направлений для льготных образовательных займов с фиксированной ставкой 3% годовых. К таким направлениям планируется отнести инженерно-технические, медицинские и педагогические специальности. Ожидается, что все необходимые документы будут утверждены до начала декабря 2025 года, пишет РБК.