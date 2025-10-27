Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Белая икра против красной: битва за кошельки россиян началась

Экономика

Аналитики "Нильсен" зафиксировали существенный подъем в реализации нетрадиционной икры, такой как икра из сельди, минтая или трески, которую часто называют "белой".

"Ведомости" сообщают, ссылаясь на информацию от агентства, что с сентября 2024 года по август 2025 года продажи "белой" икры продемонстрировали рост на 27,8%. Параллельно с этим наблюдается падение объемов реализации красной икры — на 32,6% за аналогичный период.

Ранее в России наблюдался значительный скачок цен на красную икру, причиной которого послужил неудовлетворительный объем вылова горбуши. В результате, в июне 2024 года цена за килограмм подскочила на 41%. Тем не менее, к октябрю 2025 года стоимость снизилась до 9,4 тысяч рублей за килограмм, достигнув минимального уровня с декабря предыдущего года. Дальнейшая ценовая динамика, по мнению специалистов, будет определяться объемами добычи рыбы, что напрямую влияет на доступность традиционной икры для покупателей.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
