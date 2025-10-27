Заставьте деньги работать на вас: как накопить 2,2 миллиона рублей за 15 лет

Сергей Беляков, глава Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (СРО НАПФ), сообщил, что раннее начало пенсионных отчислений — надёжная стратегия для обеспечения финансовой независимости в будущем.

Для этой цели можно обратиться в любой негосударственный пенсионный фонд (НПФ), воспользоваться корпоративными пенсионными схемами или оформить индивидуальный пенсионный план.

Беляков также отметил, что есть сомнения в необходимости пенсионных накоплений, то можно обратить внимание на Программу долгосрочных сбережений, которая предлагает возможность получения доходности до 100% благодаря государственному софинансированию и налоговым льготам. Например, при ежемесячных взносах в размере 3000 рублей, за 15 лет можно накопить свыше 2,2 миллионов рублей. Главное условие — соблюдение финансовой дисциплины, подчеркнул Беляков, пишет "Прайм".