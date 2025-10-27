Больше $1 млрд потерь: чем обернулась реструктуризация Intel

Корпорация Intel под руководством Лип-Бу Тана существенно сократила штат сотрудников в рамках широкомасштабной программы оптимизации структуры.
За неполные два года компания уменьшила численность персонала почти на 35 500 человек, пишет Газета.Ru, ссылаясь на данные Tom's Hardware.
Согласно последнему отчёту Intel для Комиссии по ценным бумагам и биржам, только за три месяца работы Тана было уволено около 20 500 сотрудников. С учётом 15 000 позиций, упраздненных предыдущим руководством, общее количество сокращений достигло отметки 35 500. К концу сентября 2025 года в Intel работало 88 400 человек. Основной объём сокращений, по всей видимости, пришёлся на второй квартал, о чем говорят значительные списания, связанные с реструктуризацией, превысившие $1 млрд.
Несмотря на первоначальные заявления Тана об упрощении структуры и сокращении числа управленцев среднего звена, под сокращение попали тысячи инженеров и технических специалистов, в том числе в Орегоне. Лишь 8% уволенных в этом регионе занимали должности с упоминанием "менеджера".
Параллельно с сокращениями Intel урезала расходы на исследования и разработки (RD). В третьем квартале 2025 года бюджет RD был уменьшен более чем на $800 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на рост выручки, указывая на закрытие целого ряда исследовательских проектов.
Финансовый директор Intel Дэвид Зинснер сообщил аналитикам, что компания планирует удержать операционные расходы на уровне примерно $16 млрд в 2026 году. Средства будут направлены только на программы с четкой финансовой или стратегической отдачей, такие как разработка техпроцессов Intel 18A и 14A, продукты, ориентированные на ИИ, и передовые технологии упаковки.
