Больше $1 млрд потерь: чем обернулась реструктуризация Intel

Корпорация Intel под руководством Лип-Бу Тана существенно сократила штат сотрудников в рамках широкомасштабной программы оптимизации структуры.

За неполные два года компания уменьшила численность персонала почти на 35 500 человек, пишет Газета.Ru, ссылаясь на данные Tom's Hardware.

Данные отчётности и кадровые изменения

Согласно последнему отчёту Intel для Комиссии по ценным бумагам и биржам, только за три месяца работы Тана было уволено около 20 500 сотрудников. С учётом 15 000 позиций, упраздненных предыдущим руководством, общее количество сокращений достигло отметки 35 500. К концу сентября 2025 года в Intel работало 88 400 человек. Основной объём сокращений, по всей видимости, пришёлся на второй квартал, о чем говорят значительные списания, связанные с реструктуризацией, превысившие $1 млрд.

Сокращения инженеров и уменьшение расходов на RD

Несмотря на первоначальные заявления Тана об упрощении структуры и сокращении числа управленцев среднего звена, под сокращение попали тысячи инженеров и технических специалистов, в том числе в Орегоне. Лишь 8% уволенных в этом регионе занимали должности с упоминанием "менеджера".

Параллельно с сокращениями Intel урезала расходы на исследования и разработки (RD). В третьем квартале 2025 года бюджет RD был уменьшен более чем на $800 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на рост выручки, указывая на закрытие целого ряда исследовательских проектов.

Стратегия оптимизации расходов и приоритетные направления

Финансовый директор Intel Дэвид Зинснер сообщил аналитикам, что компания планирует удержать операционные расходы на уровне примерно $16 млрд в 2026 году. Средства будут направлены только на программы с четкой финансовой или стратегической отдачей, такие как разработка техпроцессов Intel 18A и 14A, продукты, ориентированные на ИИ, и передовые технологии упаковки.