Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автомобиль не любит мороз, как и вы: простые шаги, чтобы не встретить утро с тросом в руках
Шура высказался о скандальном интервью Пугачёвой: честность, которая поражает всех
Шесть чашек и тысяча километров свободы: человек, который измеряет Россию вкусом кофе
В холода окна плачут? 4 шага к спасению дома от плесени и сырости
Не апокалипсис, но это сигнал: что скрывают биолаборатории мира и почему это тревожно
Растение в коме: вот как отличить пересушку от залива и кого ещё можно спасти
Когда каждый вздох становится на счету: тревожный симптом, который нельзя списывать на возраст
Кошачий этикет без купюр: почему даже самые вежливые мурлыки демонстрируют свой зад хозяину
Картофельное пюре 2.0: больше никаких комков и клейкости — удивите всех новым вкусом и текстурой

Гранатовый прорыв: афганская компания начинает масштабные экспортные поставки в Россию

1:34
Экономика

Частная афганская компания Kanda Fruit впервые в истории начала экспортировать гранаты из провинции Кандагар в Россию. как сообщает Ariana News.

Гранат
Фото: commons.wikimedia.org by Tim.Reckmann, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гранат

Первая партия гранатов

Первая партия товара, направленная через Туркменистан, включает 22 тонны гранатов на сумму $24 тыс. Однако из-за закрытия границы с Пакистаном афганские торговцы терпят убытки: сотни грузовиков с гранатами, виноградом и помидорами застряли на границе, и значительная часть продукции уже испортилась.

 Масштабная экспортная кампания

В Kanda Fruit уверены, что поставка первой партии фруктов — это начало масштабной экспортной кампании в Россию. К концу сезона компания намерена поставить в РФ от 200 до 250 тонн гранатов. Сотрудничество с Россией рассматривается как выгодное, так как Афганистану необходимо найти альтернативные торговые маршруты из-за проблем с Пакистаном, как сообщает Газета.Ru со ссылкой на Ariana News.

 Урожай и вызовы

Также в материале отмечается, что провинция Кандагар известна производством одних из лучших гранатов в мире. В этом году там ожидают урожай более 270 тыс. тонн. Однако перебои на границе и ограниченные возможности холодильных установок вызывают у фермеров беспокойство о судьбе урожая: он может испортиться, если не будут найдены надежные пути для экспорта.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Экономика и бизнес
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Наука и техника
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Популярное
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок

Мировой рынок нефти вновь пошатнулся: цены пошли вниз из-за сомнений в решимости США соблюдать санкции против России.

Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Солнце атакует: эта магнитная буря способна парализовать мир
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
Забудьте про теплицы: новые сорта помидоров растут даже на ветру и радуют урожаем
После тыквы земля заболевает: растения, которым нельзя туда даже приближаться
Клад из римских монет: почему археолог-любитель три ночи спал в машине
Клад из римских монет: почему археолог-любитель три ночи спал в машине
Последние материалы
Предательство на миллион? Экс-супруга Аскольда Запашного язвительно ответила на откровения артиста
Флуоресцентный кошмар или новое чудо эволюции: в США нашли существ, которые сияют под ультрафиолетом
Древние тропы и современные маршруты: Ямал готовится к Году географии
Капуста без дыр и ядов: эффективные способы защиты от гусениц с помощью природы
Это важно для Земли: когда идёт дождь на раскалённом Солнце
На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии
Лепс обратился к зрителям после тревожных слухов: две фразы, которые всё объяснили
То, что стоило 3 тысячи, теперь обойдётся в миллионы: эксперты предупреждают — лучше купить сейчас
Без алкоголя и с пользой: как очистить печень и вернуть ей здоровье по совету врача
Хлеб под запретом? Этот неожиданный продукт на завтрак удивит вас — ешьте и худейте
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.