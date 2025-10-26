Гранатовый прорыв: афганская компания начинает масштабные экспортные поставки в Россию

1:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

Частная афганская компания Kanda Fruit впервые в истории начала экспортировать гранаты из провинции Кандагар в Россию. как сообщает Ariana News.

Фото: commons.wikimedia.org by Tim.Reckmann, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Гранат

Первая партия гранатов

Первая партия товара, направленная через Туркменистан, включает 22 тонны гранатов на сумму $24 тыс. Однако из-за закрытия границы с Пакистаном афганские торговцы терпят убытки: сотни грузовиков с гранатами, виноградом и помидорами застряли на границе, и значительная часть продукции уже испортилась.

Масштабная экспортная кампания

В Kanda Fruit уверены, что поставка первой партии фруктов — это начало масштабной экспортной кампании в Россию. К концу сезона компания намерена поставить в РФ от 200 до 250 тонн гранатов. Сотрудничество с Россией рассматривается как выгодное, так как Афганистану необходимо найти альтернативные торговые маршруты из-за проблем с Пакистаном, как сообщает Газета.Ru со ссылкой на Ariana News.

Урожай и вызовы

Также в материале отмечается, что провинция Кандагар известна производством одних из лучших гранатов в мире. В этом году там ожидают урожай более 270 тыс. тонн. Однако перебои на границе и ограниченные возможности холодильных установок вызывают у фермеров беспокойство о судьбе урожая: он может испортиться, если не будут найдены надежные пути для экспорта.