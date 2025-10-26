Россия меняет витрины на маркетплейсы: кто выживет в эпоху цифровой торговли

Падение интереса покупателей и трудности с финансированием тормозят развитие розничного рынка России. За девять месяцев 2025 года количество новых брендов, вышедших на рынок, сократилось почти на 40%. По прогнозам, к концу года показатель может уменьшиться вдвое по сравнению с 2024-м.
По данным CMWP, за январь–сентябрь в стране появилось лишь 27 новых брендов, включая как отечественные, так и зарубежные. Для сравнения, в прошлом году Nikoliers зафиксировали 51 выход — на четверть больше. Эксперты связывают спад с уменьшением покупательской способности населения, ростом арендных ставок и снижением доступности кредитов.
"Основная причина снижения — сокращение покупательской способности и низкая доступность кредитов", — отметила совладелец REC+retail group Наталия Кермедчиева.
На фоне экономических трудностей россияне реже посещают торговые центры. По прогнозам Focus Technologies, посещаемость ТЦ может упасть на 3% при негативном сценарии.
Почти половина новых брендов в 2025 году пришлась на одежду. Их доля выросла на 12 процентных пунктов, тогда как парфюмерия, косметика, электроника и бытовая техника теряют позиции. Магазины косметики сократились втрое, а новых обувных марок не появилось вовсе.
"Большинство новых марок изначально нацелены на интернет-продажи, в том числе через маркетплейсы", — добавила глава отдела исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай.
Рост доли онлайн-брендов закономерен: маркетплейсы вроде Wildberries, Ozon и Lamoda позволяют выйти на аудиторию без крупных инвестиций в аренду и персонал.
Согласно CORE.XP, во II квартале 2025 года доля закрытых магазинов одежды в московских ТЦ достигла 38% — на 6 п. п. больше, чем годом ранее. Среди причин — падение трафика и повышение арендных ставок.
"Рост арендных ставок и падение трафика — ключевые факторы, влияющие на сокращение точек", — считает Наталия Кермедчиева.
Особенно сложно приходится магазинам парфюмерии и косметики.
"Им трудно конкурировать с крупными сетями", — пояснила директор департамента торговой недвижимости Nikoliers Юлия Кузнецова.
Дополнительные проблемы создают таможенные барьеры и регулирование импорта, отмечает глава подразделения арендаторов CORE.XP Евгений Домашенко. В электронике и бытовой технике также наблюдается спад из-за сокращения поставок.
Ставка на онлайн — развивать собственные интернет-магазины и выходить на маркетплейсы.
Гибкие форматы — использовать pop-up точки и корнеры вместо больших площадей.
Локализация производства — снижает зависимость от импорта и логистики.
Партнёрство с ТЦ — совместные акции и программы лояльности для удержания покупателей.
Эксперты считают, что при стабилизации экономики и снижении ставок по кредитам торговая активность может начать восстанавливаться уже к 2026 году. В первую очередь это затронет fashion-сегмент и товары для дома.
Что лучше: собственный сайт или маркетплейс?
Оптимально сочетание обоих: сайт повышает узнаваемость бренда, маркетплейс — обеспечивает поток продаж.
Сколько стоит открыть магазин одежды в ТЦ?
В среднем аренда площадей в Москве начинается от 300 тыс. рублей в месяц, не считая расходов на персонал и оформление.
Миф: если бренд уходит из России, рынок пустеет.
Правда: ниши быстро занимают локальные компании.
Миф: покупатели перестали интересоваться модой.
Правда: интерес остался, просто сместился в онлайн.
Миф: международные бренды полностью ушли.
Правда: часть продолжает работу под другими названиями.
• Самыми устойчивыми арендаторами в ТЦ остаются продуктовые сети и аптеки.
Похожий спад наблюдался в 2015 году, когда после санкций и девальвации рубля иностранные марки массово покидали рынок. Тогда на восстановление розницы ушло почти три года, и драйверами роста стали именно отечественные бренды, сделавшие ставку на локальное производство.
