Вьетнам и США подписывают торговый пакт, который может перевернуть Азию: на кону миллиарды и влияние

Вьетнам и Соединённые Штаты сделали важный шаг к укреплению экономического сотрудничества, объявив о завершении согласования положений нового соглашения о справедливой и сбалансированной торговле. Документ, как сообщает портал VnExpress, станет основой для дальнейшего расширения двусторонних связей и открытия рынков обеих стран.
По итогам встречи министра промышленности и торговли Вьетнама Нгуена Хонг Зиена и представителя США по торговым переговорам Джеймисона Грира на 47-м саммите АСЕАН в Куала-Лумпуре стороны подтвердили, что техническое наполнение документа завершится в ближайшие недели. После процедур подписания соглашение вступит в силу, закрепив переход отношений на новый уровень.
Базой для соглашения станут принципы, заложенные ещё в 2000 году в договоре о взаимной торговле. Тогда страны начали путь к интеграции своих экономик, и теперь этот опыт получил продолжение.
Главное новшество — предоставление Вьетнамом преференциального доступа на внутренний рынок для большинства видов американской продукции, включая сельхозсырьё и промышленные товары. США же сохранят пошлину в 20% на импорт из Вьетнама, но при этом обещают содействовать снятию нетарифных барьеров, мешающих торговле в приоритетных секторах.
Соглашение охватывает не только торговлю, но и более широкие экономические сферы: защиту интеллектуальной собственности, соблюдение трудовых прав, экологические стандарты и упрощение таможенных процедур. Особое внимание уделено прозрачности и совместной борьбе с уклонением от уплаты пошлин.
Кроме того, стороны согласовали совместные действия для укрепления устойчивости цепочек поставок и синхронизации экспортного контроля — шаг, который особенно важен в условиях глобальных кризисов логистики и сырьевых поставок.
Сотрудничество между двумя странами не ограничивается рамками одного соглашения. На полях саммита были подписаны десятки коммерческих договорённостей и меморандумов о взаимопонимании.
Так, национальная авиакомпания Vietnam Airlines разместила крупный заказ у корпорации Boeing — 50 самолётов на сумму более 8 миллиардов долларов. Это крупнейшая сделка подобного рода за последние годы, подтверждающая доверие Вьетнама к американской аэрокосмической отрасли.
Кроме того, подписаны двадцать меморандумов о поставках американской сельскохозяйственной продукции — зерновых, сои, кормов для животных — во Вьетнам. Совокупная стоимость этих соглашений превышает 2,9 миллиарда долларов, что станет серьёзной поддержкой для аграрного сектора США и обеспечит стабильные поставки продовольствия для Вьетнама.
Для американских компаний открывается возможность беспрепятственно выходить на быстрорастущий вьетнамский рынок, особенно в таких направлениях, как аграрный экспорт, авиация, энергетика и высокие технологии.
Вьетнам, в свою очередь, укрепляет свои позиции как производственная площадка Юго-Восточной Азии, способная конкурировать с Китаем. Новое соглашение даст импульс для локализации американских компаний и увеличения инвестиций в промышленность, логистику и IT.
Экономические отношения Вьетнама и США прошли долгий путь — от вражды к партнёрству. После нормализации дипломатических связей в 1995 году торговля между странами выросла в десятки раз. Если в начале 2000-х оборот составлял всего несколько миллиардов долларов, то к 2025 году он превысил 130 миллиардов.
С каждым годом США становятся одним из крупнейших рынков для вьетнамской электроники, одежды и мебели, а Вьетнам — важным покупателем американской сельхозпродукции и технологий. Новое соглашение закрепляет этот успех и задаёт долгосрочную перспективу развития.
Вьетнам входит в топ-10 крупнейших торговых партнёров США в Азии.
