В Нижегородской области вырастят роботов: команда инженеров-робототехников готовит прорывной проект

1:42
Экономика

До 2030 года Центр развития индустриальной робототехники при Нижегородском государственном техническом университете имени Р. Е. Алексеева (НГТУ) намерен профинансировать научные работы на общую сумму в 500 миллионов рублей.

Фото: Центр развития промышленной робототехники НГТУ is licensed under free for commercial use
Об этом заявил руководитель центра Сергей Манцеров во время дискуссии на I Всероссийской конференции "Интеллектуальное машиностроение".

Пятилетка на создание роботизированных систем

В штате центра числятся 32 сотрудника, средний возраст которых — 27,5 лет. В течение пяти лет команда планирует создать и презентовать не менее 30 объектов интеллектуальной собственности. Ранее команда центра стала победителем соревнований по экстремальной робототехнике, организованных в рамках Российской недели робототехники в Санкт-Петербурге.

Деятельность центра будет сосредоточена на создании роботизированных систем и внедрении передовых технологий в промышленность области. В планах — образовательные программы, научные исследования и разработка проектов. Для реализации этих целей планируется открытие демонстрационного зала с современными робототехническими решениями и оборудованием, доступного для местных предприятий.

Цель — войти в топ-5 регионов

Манцеров подчеркнул, что главная цель — поднять Нижегородскую область в топ-5 российских регионов по уровню роботизации.

Следует отметить, что проект финансируется за счет федерального гранта в размере 295 млн рублей.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
